Jennifer Lawrence Budapesten csábít

Most már láthatjuk Jennifer Lawrence hosszú budapesti ittlétének eredményét, megérkezett ugyanis a részben Magyarországon forgatott Vörös veréb, azaz a Red Sparrow előzetese. Eláruljuk: férfiszemnek különösen kedves lesz a látvány.

Igazán szép, sejtelmes, tetszetős látványvilágú előzetessel jelentkezett a részben idehaza forgatott Red Sparrow, azaz a Vörös veréb. Hosszú másodpercekig ül az ágy szélén Jennifer Lawrence, a női főszereplő, aki láthatóan nem tett eleget a trailerben elsőként felcsendülő mondatnak: „Vetkőzz le!”.

Pedig le is vethetné a csodás estélyit a gyönyörű színésznő, hiszen olyan kémnőt játszik, aki a testével csábítja el férfiakat, és általában, vonzalmával szerzi meg, amit csak kell. A hivatalos leírás szerint Dominika Jegorova korábban balett-táncos volt, ám arra kényszerítik, hogy egy titkos orosz kémiskolában, a verebek kiképzésén vegyen részt. A fiatal lány nem egyszerű környezetből jön, mindig úgy gondolkodott, hogy bármit megtesz édesanyja megvédéséért, s e filozófiának köszönhetően mindig a maximumig hajtja magát. A karrierje végét jelentő sérülés után bizonytalan jövő vár rá, ezt követően kerül a verebek közé, s a szadista kiképzés végén a valaha volt legveszélyesebb verébbé válik. Első akciójában mély vízbe kerül, hiszen CIA-ügynökkel hozza össze a sors, aki ráadásul igyekszik meggyőzni őt, hogy ő, a CIA-ügynök az egyetlen ember, akiben megbízhat.

A forgatókönyvet Jason Matthews Magyarországon is megjelent regénye alapján Justin Haythe írta, míg a filmet a főszereplő Lawrence névrokona, Francis Lawrence rendezte. Rokonság ugyan nincs köztük, munkaviszony annál inkább, hiszen dolgoztak együtt Az éhezők viadala utolsó három részén. A férfi főszerepet Joel Edgerton alakítja, de a vásznon látjuk még Jeremy Ironst, Ciarán Hindst, Matthias Schoenaerts-et, Charlotte Ramplingot és Mary-Louise Parkert is. A filmet idehaza 2018. március 1-jén mutatják be, míg a tengerentúlon egy nappal később érkezik meg a mozikba.

Jennifer Lawrence igencsak zsúfolt időszakot tudhat maga mögött, nemrég debütált például a mozikban az anyám! című film, amelyet Darren Aronofsky rendezett. Azért érdekes a felállás, mert a direktor és Lawrence egy párt alkot.

Kíváncsiak vagytok a részben Magyarországon forgatott Vörös verébre?