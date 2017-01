Leia halála ilyen hatással lesz Kylo Ren-re a Star Wars 9-ben?

Egy igazán érdekes kérdés merült fel a rajongókban Carrie Fisher sajnálatos halála kapcsán. A Star Wars saga imádói szerint ugyanis könnyen lehet, hogy Kylo Ren jó útra tér majd anyja halálát követően.

Carrie Fisher tragikus halála a jelenleg előkészületi fázisánál tartó Star Wars 9-re is hatással lesz. A Disney egy közleményben már korábban leszögezte, hogy a színésznőt nem fogják a digitális technika segítségével újra a vászonra varázsolni. Illetve azt is egyértelműen elutasították, hogy a szerepet csak úgy egy másik színésznő kapná meg. Ehelyett azt teszik, amit talán a rajongók szerint is tenniük kell. Úgy alakítják a Star Wars filmek történetét, hogy búcsút vesznek a hercegnőből lett tábornoktól.

A stúdió beszámolt róla, hogy a színésznő jeleneteit már rögzítették a Star Wars 8. részéhez és úgy tudni, hogy a már alcímmel is rendelkező, 2017 végén érkező új filmben fontos és komoly szerepet kap. Állítólag a Star Wars 9-ben is fontos karakter lett volna Ortega tábornok, ám Colin Trevorrow-nak most át kell írnia a sztorit. A rajongóknak pedig ezzel kapcsolatban is megvannak az ötleteik.

Több fórumozó úgy véli, hogy Leia hercenő/tábornok halála komoly hatással lehet majd Kylo Ren-re. Ez persze nem lenne csoda, Kylo Ren avagy Ben Ortega ugyanis Leia fia. A széria kedvelői úgy gondolják, hogy Kylo Ren-nel hasonló dolog történik, mint Anakin Skywalker-rel A jedi visszatérben, amikor látta, hogy az Uralkodó mit tesz Luke-kal. Sokak szerint Kylo megtér és átáll az Erő jó oldalára Leia halálának köszönhetően.

Más pletykák mondjuk pont arról szólnak, hogy az Ahch-To bolygón zajló harci jelenetben Kylo Ren komoly sérüléseket szerez és okoz és az ott történtek után végérvényesen a Sötét oldalra áll majd.

Azonban érdemes J. J. Abrams egy korábbi nyilatkozatát felidézni. Az ébredő Erő rendezője ugyanis annak idején elmondta, hogy filmje nem pusztán hősökről, hanem a rosszakról is szól. Abrams akkor úgy nyilatkozott, hogy a gonosz nem születésétől fogva gonosz, hanem fokozatosan válik azzá.

Ezzel annak idején talán pont arra utalt, hogy az új trilógia igazi gonosza nem is Kylo Ren lesz, hanem Rey. Lehet, hogy valóban benne lakik az igazi szunnyadó Sötét erő? Ez talán azt is megmagyarázná, hogy Luke Skywalker miért nézett rá úgy, ahogy, amikor meglátta.

Érdekes felvetések és teóriák ezek, amelyekre talán a Star Wars 8. részében kapunk majd néhány választ is.