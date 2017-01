Leia hercegnőt nem teremtik újra digitálisan az új Star Wars filmekben

Carrie Fisher sajnálatos halála után érdekes pletykák láttak napvilágot a Disney háza táján. Egyes sajtóértesülések úgy szóltak, hogy a színésznő Star Wars-os karakterét, Leia hercegnőt, digitálisan módon a kilencedik filmben is láthatjuk majd. a Disney most cáfol.

Több helyen is lehetett arról olvasni, hogy a Disney érdekes, de nem egyedülálló lépés meghozatalát fontolgatta. A rajongói pletykák és a sajtó beszámolók arról szóltak, hogy a stúdiónál felmerült, hogy a Star Wars soron következő részében Carrie Fisher karaktere, Leia hercegnő, digitális formában éledhetne újra.

A Disney a napokban ezzel kapcsolatban adott ki sajtóközleményt. Eszerint semmi ilyesmire nem számíthatunk. Nem akarják semmiképpen a technikai segítségével a vászonra álmodni Leia hercegnőt és tábornokot. Igaz talán egy korábbi közlemény is erre utalt, amelyben úgy fogalmaztak, hogy szeretnék tiszteletben tartani a színésznő örökségét.

A módszer nem lett volna teljesen újszerű. Elég csak a Halálos iramban hetedik részére gondolni. Miután Paul Walker autóbalesetben az életét vesztette, a forgatások leálltak. Majd később a digitális technika és Walker testvéreinek segítségével a színész maradék jeleneteit is rögzítették.

Leia hercegnő esetében azonban semmi hasonlóra nem számíthatunk.

A stúdió azt már korábban jelezte, hogy Carrie Fisher Star Wars VIII-as jeleneteit rögzíteni tudták, így a decemberben érkező filmben láthatjuk őt utoljára.

A hírek szerint a Colin Trevorrow rendezésében készülő kilencedik Star Wars film forgatókönyvének átírásán jelenleg is dolgoznak. Ez azért szükséges, mert a beszámolók szerint abban a felvonásban is komoly szerep esett volna a színésznőre. Azt még nem tudni, hogy ez mennyiben befolyásolja a nyolcadik rész történetét. Vélhetően még abban is számíthatunk átalakításokra. Ezekről azonban hivatalos információ egyelőre nem érkezett.