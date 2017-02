Lesz-e valami a Z világháború 2-ből? Összeszedtük a friss infókat!

Egy ideig úgy tűnt, hogy a Z világháború 2. része még az idei évben megérkezhet a mozikba. Ám, ahogy teltek a hónapok sejteni lehetett, hogy ebből nem lesz semmi. Nos most a stúdió is törölte a premierdátumot és egyelőre nem is jelölt ki újat.

Nem mondom, hogy a Z világháború minden idők legjobb zombis filmje volt. Sőt talán az eredeti könyvet sem sikerült túlszárnyalnia. Ennek ellenére bőven 300 millió dollár felett teljesített a jegypénztáraknál és úgy tűnt, hogy a Paramount Pictures szeretné, ha elkészülhetne a folytatás.

Kiderült, hogy vélhetően Brad Pitt is benne volna és hónapokkal ezelőtt rendező is volt a projekt élén. Pontosabban J. A. Bayona nevéről lehetett hallani, aki végül inkább elment és a Jurassic World folytatását vállalta be. Ekkor már szinte biztosak lehettünk abban, hogy a 2017 nyarát hirdető premierdátum fals infó.

Nos a Paramount Pictures a hetekben egy kicsit gatyába rázta ezeket a jeles dátumokat. Többek között a szintén 2017-re tervezett Péntek 13 reboot is ment a kukába, de a Z világháború premierjét is törölték. Az újságírók ezt követően gyorsan igyekeztek a dolog végére járni. Néhány dolgot pedig ki is derítettek.

Úgy néz ki, hogy David Fincher, akiről legutóbb azt pletykálták, hogy megrendezheti a folytatást, valóban érdeklődik a dolog iránt. Fincher úgy nyilatkozott, hogy benne lenne és szívesen megcsinálná. Ezért is érdekes, hogy a stúdió egyelőre nem kér a szolgálataiból – más helyeken pedig kapkodnának érte, csak éppen megfizetni nem tudják.

Az is kiderült, hogy vélhetően nem financiális okai vannak annak, hogy egyelőre nem indulhatott el a forgatás. Brad Grey, a Paramount vezetője egyszerűen még nem nyomta meg a zöldlámpát jelentő „indítógombot”. Ennek ellenére úgy tudni, hogy a tervek között ott a film, de csak valamikor 2018-ban vagy még később, 2019-ben mutatnák be.

Brad Pitt körül azonban izgalmas a helyzet. Annak idején azt hirdették, hogy visszatérne, ám ez időközben változott. A 12 év rabszolgaság okán a stúdió és a színész meglehetősen összerúgták a port, pénzügyi okok miatt. A dolog pedig egyes pletykák szerint odáig fajulhat, hogy Brad Pitt nem fogja elvállalni a főszerepet.

Persze vélhetően akkor is összehoznák a folytatást, de Brad Pitt kilépése újabb kérdéseket vetne fel. Egyelőre tehát konkrétumok nincsenek, de hátha a stúdió hamarosan lépéseket tesz az ügy érdekében.