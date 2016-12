Liam Neeson szerint nem készül el az Elrabolva 4

A hír hallatán azért azt gondolom senki nem fog elpityeredni. Az Elrabolva legyen bármennyire is jó film, a folytatásait nézve azért már kicsit csalódást keltő volt a dolog. Jó hír lehet, hogy Liam Neeson szerint negyedszer nem kell jegyet váltanunk a történetre.

Az Elrabolva annak idején több szempontból is ütős volt. Egyrészt Liam Neeson megmutatta, hogy az öregember tényleg nem vénember. Ráadásul jelezte, hogy akár idősebb korban is simán akciósztárrá válhat az ember – azóta több színész is próbálkozott már hasonlóval és Neeson is több más akciófilmben kapott szerepet.

Aztán a végeredmény egy tökéletesen működő, pörgős akciófilm volt. Na és a bevételek is teljesen jók voltak, gyorsan be is kérték a folytatást.

A második rész már kicsit ügyetlenebb volt, ám mégis jöhetett a harmadik felvonás, amit akár kész katasztrófának is nevezhetünk. Viszont tegyük hozzá, hogy azért pénzügyileg sikerült pozitívan zárni a dolgot, így jogos volt a The Late Show házigazdájának kérdése Liam Neeson-hoz:

Lesz-e Elrabolva 4?

Neeson pedig egyszerű választ adott:

Nem, biztos, hogy nem. Ennél többször már nem rabolhatják el valakinek a lányát. Lehetetlen volna még egy részt csinálni.

Ezzel pedig csakis egyetérteni lehet. A forgatókönyvírók persze a harmadik részben is igyekeztek cifrázni a dolgot, de ha tovább folytatódik a franchise, akkor elkerülhetetlen lenne, hogy önmaga paródiájává váljon. Ezt pedig biztos, hogy Luc Besson sem akarná.

Így aztán vélhetően pont kerül a dolog végére, hogy aztán 10-20 év múlva azért csak elővegyék a történetet. Persze addig sem kell várni, hiszen a fiatal Bryan Mills főszereplésével már is készül egy sorozat, ami előzetest is kapott. Még a kezdeti CIA-s időkbe repítik vissza a tévénézőket, így tulajdonképpen a karakter neve lehet ismerős, a lányát még nem fogják elrabolni.