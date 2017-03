A Logan más befejezést is kaphatott volna!

Vélhetően a rajongók már mind tudják, hogy miként is zárult Logan története. Azonban Hugh Jackman most úgy nyilatkozott, hogy nem volt kőbe vésve, hogy úgy fejeződik be a sztorit, ahogy azt a vásznon láthattuk.

A Logan – Farkas mozit szinte biztosak vagyunk benne, hogy a rajongók már látták, ugyanakkor a biztonság kedvéért álljon itt a SPOILER szó. Nehogy bárkinek a filmélményét rontsuk.

Azt ugye pontosan tudtuk, hogy Hugh Jackman búcsúzik karakterétől a Logan-ben és Farkas sztorija lezárást kap. Azt nem tudhattuk pontosan, hogy milyet, persze nagy rá az esély, hogy mindenki valami olyasmire számított, ami aztán meg is történt.

Logan ugyanis meghal a produkció végén. „Hát ilyen érzés.” – hallhatjuk a mutánstól, akit elpusztíthatatlannak gondoltunk. Könnyfacsaró képsorok voltak ezek, ez nem is kétség, James Mangold és csapata jól kifundálta az egészet.

Ugyanakkor Hugh Jackman egyik legutóbbi interjújában pont arról beszélt, hogy más elképzelések is voltak a befejezésre.

A színész elárulta, hogy James Mangold a kezdetek óta Logan halálával akarta zárni a sztorit. Jackman azonban úgy gondolta, hogy akár más alternatíva is előfordulhatna és akár az is hatásos lehetne, ha Logan életben marad. Mangold azonban kötötte az ebet a karóhoz és nem akart más befejezést.

Jackman persze beadta a derekát és úgy véli, hogy talán tényleg ez volt a legtökéletesebb és megrendítőbb befejezés. Egy elpusztíthatatlannak gondolt lény, aki haláltusáját vívja.

Utólag talán valóban az a helyzet, hogy Mangold-nak igaza volt. Nyilván egy naplementébe sétálós zárás sem lett volna rossz. Ez azonban így igazi búcsú volt. Az a fajta, ami nem csak Hugh Jackman-nek, hanem a rajongóknak is kijárt.

