A Logan rendezője elkészítené X-23 filmjét is

Már szinte csak napokat kell várnunk arra, hogy Hugh Jackman utoljára kiöltse karmait. A film a szerencsés kritikusok szerint nagyon ütős lesz, James Mangold rendező pedig már egy fajta folytatáson töri a fejét.

A kritikusok már ódákat zengtek az érkező új X-Men filmről, ami a harmadik Farkashoz köthető önálló alkotás lesz. Persze nem csak Logan, hanem X professzor is szerepet kap majd a filmben, valamint egy új mutáns is bemutatkozik. Laura, X-23 egy olyan mutáns lesz, aki Farkashoz nagyon hasonló képességekkel rendelkezik. Ezt már amúgy az előzetesekben is bőven kiszúrhattuk.

A karaktert a fiatal Dafne Keen alakíthatta, akivel kapcsolatban James Mangold rendező már többször megjegyezte, hogy nagyon tehetséges.

A rendezővel nem olyan régen a We Got It Covered-nek volt lehetősége interjút készíteni és természetesen arról is kérdezték, hogy a tervei között szerepel-e újabb képregény feldolgozás.

Mangold erre úgy felelt, hogy mivel Dafne Keen kiváló alakítást nyújtott szívesen megnézne egy olyan filmet, amelyben ő a főszereplő és körülötte folynak az események. Szinte kérdés nélkül benne lenne egy ilyen film elkészítésében. Mangold a legizgalmasabb feladatnak pont azt nevezte, ahogy Laurát bele kellett csempészni a történetbe.

Mangold rendező tehát nem akadékoskodna, ha a stúdió újabb képregényfilm elkészítésére kérne fel, már ha X-23 sztoriját mesélhetné tovább.

Más kérdés, hogy a stúdió egyelőre még nem reagált ezzel kapcsolatban. Vélhetően megvárják, hogy az új karaktert és a Logan film fogadtatása milyen lesz. Ám ha minden jól alakul és a rajongók is annyira megkedvelik Dafne Keen játékát, mint James Mangold rendező, akkor lehet, hogy előbb-utóbb zöld utat kap a projekt.