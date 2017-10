A Lucy 2 forgatókönyve készen áll a megfilmesítésre

Habár már hónapok, sőt évek óta nem hallottunk a Lucy című film háza tájáról szinte semmit, most úgy tűnik szép jövő elé néz a történet, és a folytatás megtett egy újabb lépést a megvalósulás felé.

Az első akció-thriller sikere igazi meglepetés volt anno 2014-ben, és a szép zárás után a készítők nem tartották kizártnak, hogy egy esteleges „kistesót” készítsenek az elődnek.

Az EuropaCorp mozgófilmgyártó vállalat által rendezett párizsi találkozó keretein belül a vezérigazgató, Marc Shmuger elárulta, hogy az első rész író,-és rendezője Luc Besson már el is készült a következő forgatókönyvével, de egyéb további fejlemény nincs jelenleg a jövőbeli produkcióval kapcsolatban.

Egyébként Luc Besson igazi forgatókönyv-gyárként munkálkodik, hiszen amint azt már hónapokkal ezelőtt megírtuk, a Valerian és az ezer bolygó városához is rittyentett két további sztorit.

Az első Lucy-történet Scarlett Johansson életét követte Lucy karakterének bőrében. A mit sem sejtő lányt barátja megkérte, hogy egy aktatáskát szállítson le idegeneknek egy előre megbeszélt helyre. Az akció azonban balul sül el, Lucy-t túszul ejti Mr. Jang (Min-sik Choi) és bandájának tagjai. A gengszterek ezt követően egy szintetikus kábítószerrel teli kis tasakot operáltak a foglyukba, kit azzal bíznak meg, hogy csempéssze át a határon. A szállítmányt védő csomagolás időközben kilyukad, az anyag pedig szivárogni kezd a lány testébe, így Lucy emberfeletti képességekre tesz szert.

Ekkor kerül Norman (Morgan Freeman) professzorhoz, aki a menekült Lucyból üldözőt kreál, hogy megbosszulhassa Jang és csapata tettét.

„Pályafutása során” az első epizód 463, 3 millió dollárt zsebelt be világszerte, amely gyönyörű teljesítmény egy olyan filmnek, amely 40 millióból készült. Ebből kiindulva esélyes, hogy a következő alkotás esetében is hasonló költségvetésből gazdálkodnak majd a készítők, hiszen ennyiből is tudtak maradandót és jövedelmezőt alkotni.

Az említett stúdió legutóbbi filmje, a Valerian és az ezer bolygó városa a legdrágább francia film néven vonult be a történelembe, hiszen mintegy 177 millió dollárból készítették, és csupán csak 223 milliót kaszált. Tanulva ebből az esetből, nem igen fognak ekkora summát áldozni következő filmekre.