Majd háromórás lesz az Igazság Ligája film?

Érdekes hír járta be a világhálót. Egyes információk arról szóltak, hogy a novemberben érkező Igazság Ligája film 2 óra 50 perces játékidővel bír majd. Snyder szerint ez azonban nem olyan biztos.

Fontos megemlíteni, hogy az adat először az IMDB-n ütötte fel a fejét, ugyanakkor sokan elkezdtek foglalkozni a témával. Talán azért, mert nem is tűnik ez akkora baromságnak. Sőt adott esetben akár még indokolt is lehetne, hogy majd háromórás játékidővel bírjon a film.

Gondolj csak bele! Batman, Superman és Wonder Woman már ugyan nem szorul különösebb bemutatásra. Viszont Cybor, Flash és Aquaman a DC Filmes Univerzumában abszolút új tagok lesznek. Őket azért biztos időbe kerül, míg bemutatják nekünk. Aztán hagyni kell időt a gonoszok megismerésére is, nem beszélve arról, hogy látnunk kell, hogy miként is születik meg az Igazság Ligája. Ezt követően pedig a szinopszisban említett fenyegetéssel is szembe kell néznie hőseinknek, sőt mi több le is kell, hogy rendezzék azt. – Ezt mind idő, idő és idő.

Ennek kapcsán meg is említhetjük, hogy Snyder a Batman Superman ellen filmet se aprózta el. Az 19 perccel mondjuk rövidebb volt, már ugye a rendezői változat. Így tehát nem is biztos, hogy annyira meglepő lenne a dolog.

Néhány újságíró viszont igyekezett is utánajárni ennek. A legjobb ember pedig nyilván Zack Snyder, aki meg tudja válaszolni a dolgot. Nos a direktor elárulta, hogy ez a 2 óra 50 perces játékidő azért nem fedi teljesen a valóságot. Ugyanis a vágások és az egyéb utómunkálatok még javában zajlanak, így érdemben korai volna arról nyilatkozni, hogy végül milyen hosszú lesz a film.

Egy viszont biztos. Az Igazság Ligája november 17-én érkezik a mozikba.

Az igazság ligája – film adatlap előzetesekkel!