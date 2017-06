Már forgatják a Valami Amerika 3-at!

Végre! – szakadhat ki belőlünk a hír hallatán a felkiáltás.

Szinte kultuszfilm lett a Valami Amerika, amelynek első részét 2002-ben, míg a másodikat 2008-ban mutatták be. Szerencsére az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb hazai filmjének folytatására sem kell már sokat várni, hiszen elkezdődött a harmadik rész forgatása, a film pedig 2018. február 15-án kerül a mozikba.

Kedvenc testvérhármasunk, Tamás, Ákos és András újabb, minden korábbinál nagyobb bajba keveredik Alex miatt.

Két rivális maffiabanda, Baláéké és Toniéké is beleszól a történetbe, és rejtélyes, milliókat érő lopott bélyegért indul a hajsza, a nyomozásba ráadásul Timi és Eszter is beleveti magát. Javarészt az előző két rész szereplői tűnnek fel (Pindroch Csaba, Szabó Győző, Hujber Ferenc, Szervét Tibor, Ónodi Eszter, Oroszlán Szonja, Csuja Imre, Faragó András, Thuróczy Szabolcs és Tompos Kátya), ám új karakterek is színre lépnek (Pokorny Lia, Stohl András, László Zsolt, Nagy Ervin, Kovács Lehel és Scherer Péter).

A rendező ismét Herendi Gábor lesz.

Ugye már nagyon várjuk a Valami Amerika 3-at? Amit egészen biztosra vehetünk, az, hogy jövőre már láthatjuk a sikerszéria következő részét.