Már hivatalosan is a Minyonoké az animációs filmek trónja

Idén június 29-én mutatták be a Gru franchise harmadik részét, de még mindig a kis sárga lények uralma alatt áll a filmvilág. Sőt, most már hivatalosan is a trilógia ül a legsikeresebb animációs filmek trónján. Múlt hét vasárnap a Dream Works imádnivaló kis lényei megszerezték a jegypénztárak által összesített lista tizedik helyét az 5.4 millió dolláros hétvégi bevétellel.

A Minyonok 2010-ben robbantak be a köztudatba, és ejtették rabul több millió ember szívét. Ekkor debütált az első Gru epizód. Annak ellenére, hogy Kínában nem játszották a mozik, így is nagy összeggel zárta.

A Deadline online magazin szerint a Gru 3 mindössze 80 millióból készült, és ennek ellenére eddig hazájában 240.7 milliót, míg a többi országban 879 millió dollárt gyűjtött össze. Várhatóan ez lesz az utolsó hete a folytatásnak, hogy a top tízben végzett az USA-ban, de semmi oka búsulni a stúdiónak. Olaszországban, Törökországban és Görögországban még csak most lesz bemutatva, így esélyes, hogy ha jól szerepel a fentebbiekben is, az Egyesült Államokon kívüli összeg (jelenleg 879 millió dollár) eléri az egy milliárd dolláros álomhatárt.

Amint már céloztunk rá, egy másik eredményük miatt is igazán büszkék lehetnek a készítők. Ez az előkelő helyezés hozzásegítette a Gru-filmeket, hogy a valaha volt legjövedelmezőbb animációsfilmek címét megkapja. A három alkotás együtt véve több, mint három és fél milliárd dollárt kaszált mostanáig világszerte. Szép kis summa, valljuk be. Ez pont elég volt ahhoz, hogy letaszítsa az első helyről a Shrekről szóló öt filmet-beleértve Csizmáskandúr spin-offját is. (Ezek „csak” 3.1 milliárddal gazdagította őket.)

A Dream Works ugyan még nem jelentette be hivatalosan a Gru 4 érkezését, valószínűleg az esetleges folytatás ott fog kezdődni, ahol a harmadik véget ért: Dru elindul a gazemberré-válás rögös útján, amin majd ikertestvére Gru állítja meg őt.