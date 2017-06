Már készül a Wonder Woman 2

Noha világszerte még bőven diadalútját járja a Wonder Woman, a Gal Gadot főszereplésével készült női szuperhősfilm rendezője, Patty Jenkins már javában a második rész forgatókönyvén munkálkodik.

Ahogyan arról már korábban is hírt adtunk, nem túl meglepő módon folytatást kap a Wonder Woman. Vétek is lenne nem készíteni második részt az elsőhöz, amely rengeteg pozitív kritikát kapott, s kicsit sem mellékesen tarol a tengerentúli mozikban, és szerte a világon.

A rendre exkluzív információkkal jelentkező Variety a Warner Bros. DC-univerzumért felelős vezetőivel beszélgetett. Geoff Johns elmondta, hogy Patty Jenkins-szel közösen írják a forgatókönyvet, és a cél, hogy újabb nagyszerű Wonder Woman-filmet készítsenek. Már az első filmen is remekül tudtak együtt dolgozni, a párosnak pedig most is van néhány remek ötlete a folytatásra.

Toby Emmerich, a Warner Bros. Pictures elnöke egy másik interjúban ugyancsak a Variety-nek elmondta, hogy a történet ezúttal nem az első világháború idején játszódik majd, mint az elsőben, hanem ugyancsak valamikor a múltban, de később, valamikor 1917 és 2017 között. Jenkins korábban arról beszélt, hogy Európa helyett inkább az Egyesület Államokat választaná a film helyszíneként. Tegyük hozzá, noha minden valószínűség szerint Patty Jenkins dirigálja a második részt, és a rendezőnő nagy szerepet vállalt az előkészítésben, a Warner hivatalosan még nem jelentette be, hogy Jenkins rendezné a második epizódot.

A Wonder Womanhez kapcsolódó másik friss információ volt, hogy a Forbes magazin egyik összeállításának ábrájára hivatkozva felröppent a hír: Gal Gadot mindössze 300 ezer dollár kapott a Wonder Woman megformálásáért.

Noha korábban olyan jeles színésznők, mint Jennifer Lawrence vagy Natalie Portman kampányolt azért, hogy a színésznőket is ugyanannyira fizessék meg, mint a férfi kollégáikat, ez a szám rettentően alacsonynak hangzik. Később kiderült, hogy nem is igaz a hír, Gal Gadot ugyanannyi vagy kicsit több pénzt is kapott a szerepért, mint Henry Cavill élete első, 2013-as Superman-alakításért. A mindkét film mögött álló Warner Bros. nem kívánta kommentálni a híreket.