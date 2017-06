Már a magyar Jurassic World 2 posztert is megcsodálhatjuk

A múlt héten írtunk Nektek arról, (A cikket ITT olvashatjátok), hogy a Jurassic World: Fallen Kingdom című folytatásának posztere napvilágot látott. Nem kellett sokat várniuk a hazai rajongóknak sem, hogy elkészüljön a magyar plakát, és a hivatalos filmcím.

Voilá, így fest anyanyelvünkön a film plakátja:

„Az élet utat tör”-olvashatjuk a sejtelmes képen. Az említett mondatot az első két részben szereplő Ian Malcolm (Jeff Goldblum) doktortól idézték, kinek baljós szavai örökre beíródtak a filmtörténelemben.

Bőven vannak fejlemények a folytatással kapcsolatban. A napokban érkeztek fényképek a jelenleg is tartó fogatásról, melyek bizonyítják a találgatásokat, hogy a Bukott Birodalom története a klasszikus helyszínen, Nublar szigetén fog zajlani. A színhelyen a már jól ismert, jellegzetes járgányokkal is találkozhatunk majd, sőt még a dinoszaurusz-díszleteket is láthatták azok, kik Hawaii

Kilauea szigetére látogattak

A történetről is szolgálhatunk információkkal: Miközben Colin Trevorrow a Star Wars kilencedik epizódját rendezi, a Jurassic World kettő munkálataiban is segédkezik Derek Connolly oldalán.

A Wired-nek adott interjújában Trevorrow elárulta, hogy úgy tűnik, a franchise végzett azzal a történet szállal, hogy egy vidámparkban emberek rohangálnak és bújkálnak az elszabadult dínók elől.

„Nem csak egy rakat dinoszauruszról fog szólni, akik kergetik a menekülő személyzetet és látogatókat. Az nagyon hamar kiégne.”

-tette hozzá a forgatókönyvíró. Azonban azt bevallotta, hogy a dinoszauruszok genetikai kísérleteiben lát még fantáziát a történet szempontjából.

„… ez nem mindig lesz a dínó parkokra lelimitálva, és a szórakoztatáson felül a tudomány irányába is elnyúlhat. Ha vissza gondolunk arra, hogyan kezdődött a nukleáris energia felhasználása, jól tudjuk, legelőször fegyverként használtuk, és csak ezután jutott eszünkbe, hogy hasznos energiát szerezhetünk belőle. Habár a könyv nem a tudományos részt boncolgatja, én ezt a magot elszerettem volna ültetni a filmben, hátha tovább nőhet jövőbeli epizódokban, például az alábbi vonalon: Mi van, ha 15 különböző szervezet képes dinoszauruszokat gyártani vagy, mi történne, ha nem titokban folynának a kutatások, hanem a világ szeme láttára?”

Ezek szerint Colin Trevorrow-on nem fog múlni a Jurassic Park sztorik jövője. Kíváncsian várjuk a fejleményeket és az új részt is.