Már nagyon várjuk Spielberg új filmjét!

A Comic-Conon bemutatták a rendkívül sikeres és híres rendező, Steven Spielberg új filmjének, a Ready Player One-nak egy kedvcsinálóját, s mit mondjunk, kíváncsiak lettünk magára a filmre is!

Lássuk be, Steven Spielberg nem véletlenül a világ legsikeresebb filmrendezőinek egyike, sokszor láthattuk, amihez ő nyúl, az arannyá válik. Új filmjéből, a Ready Player One-ból már az első jelenetfotó is nagyon biztató volt, a hétvégi Comic-Conon bemutatott, nagyjából két és fél perces kedvcsináló pedig valóban felcsigázta az érdeklődést.

A 70 éves Spielberg olyan látványvilágot rittyentett, amelyet bármelyik huszonéves trendi rendező és CGI-mesterek sora is megirigyelhetne. A film egyébként a közeljövőben játszódik, amelyben sokan a valóság elöl az Oasis nevű virtuális játékba menekülnek. A Tye Sheridan alakította karakternek, Wade-nek elképesztő csatákat kell kiállnia. Amikor meghal a játék milliárdos feltalálója, hatalmas vagyonát különleges kincsvadászat díjának ajánlja fel, amely persze rengeteget játékost sarkall kegyetlen versengésre. Ezek a gamerek a való és a virtuális világban is mindent megtennének, hogy megszerezzék a kincset, Wade Watts-nak nem lesz könnyű dolga.

A filmben egyébként szerepel még Olivia Cooke, Simon Pegg, Mark Rylance, Ben Mendelsohn és T. J. Miller. A forgatókönyv Ernest Cline regényén alapszik, s itt utólag garantáltan nem lesznek problémák a szerző és a rendező között, hiszen a forgatókönyvet is Cline jegyzi két társával. A zenét Alan Silvestri (Vissza a jövőbe) komponálja meg.

Már most tessék üresen hagyni a naptárban egy estét, hiszen 2018. március 30-án bemutatják a filmet, amely valószínűleg gyorsan elér majd Magyarországra is.

Új filmje apropóján adózzunk némi elismeréssel a különlegesen sikeres Spielberg pályafutásának: Spielberg december közepén ünnepli 71. születésnapját. Amit el lehet érni filmrendezőként, azt ő már mind magáénak mondhatja, hiszen háromszor is elnyerte az Oscar-díjat, s a Brit Birodalom lovagja. Nem fél kemény témájú, erős érzelmeket kiváltó filmeket alkotni, elég a holokausztról szóló Schindler listájára, a rabszolgaságot középpontba álló Amistadra, a háborús borzalmakat bemutató Ryan közlegény megmentésére vagy a terrorizmust ellen szót emelő Münchenre gondolni. De hát olyan filmek atyja is ő, mint a Harmadik típusú találkozások vagy az E. T.

Az említett előzetest megtekinthetitek itt és most: