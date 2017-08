Már most néznénk a Viszkis-filmet!

Elképesztően izgalmas és látványos kedvcsinálót adtak ki a több mint egymilliárd forint támogatásból készült A Viszkishez, s a látottak alapján azt kell, hogy mondjuk, Antal Nimród rendező ismét remek filmet készített.

A Viszkis története olyan sztori, amely lényegében az első pillanattól kezdve filmre kívánkozott. A való élet remek forgatókönyvet írt a jégkorongozóból lett stílusos bankrablóról, s amilyen régóta tervben volt a filmkészítés, olyan nagy várakozásokkal tekint mindenki A Viszkis elé.

Az első, nagyon régóta várt kedvcsináló pedig kasszasikert ígér, ugyanis igazi magyaros hangulatot árasztó zseniális teaser, amit látunk.

A film Ambrus Attila A Viszkis Rabló életét mutatja be, rendezője a korábban a Kontrollt, illetve az Egyesült Államokba történt távozása után a Ragadozókat is jegyző Antal Nimród, akit Andy Vajna csábított haza (bár Antal tiltakozik az ellen, hogy őt bárki is hazahozta volna).

A kedvcsinálóban arról esik szó, melyik nyelv milyen szót használ a pénz megszerzésére, itthon a “keres” a divat, pedig talán jobb volna az “elvenni” szót mondani. A rendkívül gyors vágású jelenetvillanásokban látunk némi szexet, fegyvereket, hokis jeleneteket és persze rablásrészletet is. A Viszkis autót vesz barátnőjének, akivel később hullámvasutazik, de a fiatal srác nem szent, hiába, a sztriptíz klubokat sem veti meg. S csak gyűlik és gyűlik a pénz a tűzhelyben, amelyet rejtekhelynek használ.

A film főszereplői Szalay Bence, aki már most lenyűgözött minket, továbbá játszik a műben Móga Piroska, Schneider Zoltán, Klem Viktor és Gazsó György, a zenét pedig a Yonderboi írta A Viszkishez. A 126 perces filmet november 23-án mutatják be.

S akkor elevenítsük fel kicsit a valós történetet: a Viszkis rablóként elhíresült korábbi jégkorongozó majdnem harmincszor rabolt ki bankokat, takarékszövetkezeteket, utazási irodákat vagy postákat. Általában elmaszkírozott arccal sétált be, előfordult, hogy azonos helyen többször is sikerrel járt. Sokszor taxival érkezett és távozott, persze a taxis mit sem tudott utasa céljairól, tetteiről. A neve onnan jött, hogy a rablások előtt valamelyik közeli kocsmában mindig megivott 1-2 deci whiskyt. Egy társa buktatta le. A Viszkis sosem ölt a rablások során.