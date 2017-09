Már pontosan tudjuk, mikorra várjuk az AZ 2-t

Eldőlt, hogy mikor folytatják minden idők valószínűleg legsikeresebb horrorját: a tervek szerint 2019. szeptember 6-án kerül a mozikba a Stephen King regényéből készült film, az AZ 2, 2. fejezet címen.

Hetek óta más sem folyik a csapból, mint az AZ. A kritikák dicsérték a filmet, s amióta a mozikba került, rendre megdönti a különböző rekordokat. Már majdnem 500 millió dolláros bevételt produkált a világ mozijait nézve, ráadásul mivel csak 35 millió dollárból készült, elképesztő rajta a haszon. Minden idők legsikeresebb horrorfilmje lehet, hiszen 1973-ban Az Ördögűző – mai árfolyamon számolva – 917,5 millió dollárt hozott a konyhára, ezt a rekordot pedig simán átadhatja a múltnak az AZ, amire hetekkel a premier után is tódulnak a nézők a tengerentúlon, idehaza és a világ többi pontján is.

Viszonylag gyorsan eldőlt hát, hogy folytatást kap az AZ. Már csak azért is logikus döntés ez, mert az alkotók az első részben Stephen King regényének felét dolgozták fel, így a nyilvánvaló kasszasikeren túl eleve is kínálkozott a folytatás lehetősége. Hollywoodban pedig annál sokkal ügyesebbek és rutinosabbak, semhogy kihagyjanak egy ilyen ziccert.

Így aztán – a jelek szerint 2. fejezet címmel – jön is a folytatás, ráadásul talán még a vártnál is hamarabb. A Warner Bros. Pictures hétfőn este jelentette be, hogy 2019. szeptember 6-án kerül mozikba a második rész. Tekintettel arra, hogy a tervek szerint januárra készül el a forgatókönyv, erőltetett tempót diktálnak maguknak az alkotók, pláne, hogy márciusban kezdik a forgatást. Azaz, nincs idő a rendszerben a csúszásra, nagyon feszes menetrendet kell tartaniuk.

Várhatóan az első résszel mennybe menő Andy Muschietti rendezheti meg a második epizódot is, amelyben a történet szerint a Vesztesek Klubjának tagjai felnőttként térnek vissza. A sztori egyébként 27 évvel később történt, a gyerekek közül sokan addigra el is felejtik, mit tett velük kicsiként a Krajcáros. A főszereplők valószínűleg visszatérnek, és sokan rebesgetik, hogy valódi A-listás színésznőnek, Jessica Chastainnek kellene eljátszani a felnőtt kislányt.