Most már tényleg forgatják az Avatar 2.-t!

Eljött, amire minden Avatar-rajongó várt: hétfőn végre tényleg elkezdték forgatni az Avatar folytatásait Manhattan Beach-en. Igaz, a filmekig még éveket kell várnunk, a leghamarabb érkező is csak 2020-ban kerül moziba.

Hetek óta mi is lázban égünk, hogy végre elkezdődjön a filmtörténelem valaha volt egyik legizgalmasabb projektjének, legérdekesebb filmjének, az Avatar folytatásának a forgatása.

Korábban mi is jeleztük előre, hogy ősszel indulhat a forgatás, majdnem egy hete pedig arról írtunk, hogy a Terminátor 2: Az ítélet napja különleges vetítése után hangzott el a rendező James Camerontól, hogy szeptember 25-én tényleg belevágnak a feladatba.

A hosszú tervezést valóban tettek követték, s Cameron tényleg elkezdte forgatni az Avatart folytatásait: négy részt egyszerre! Még sosem volt példa hasonlóra, Peter Jackson is csak három A gyűrűk ura film leforgatását vállalta be egy füst alatt. Persze egy olyan rutinos, kasszasikerek rendezésében jártas direktornak, mint Cameron (lásd a Terminator vagy a Titanic), nem lehet probléma még négy rész egymásba nyúló elkészítése sem.

A hírek szerint az Avatar-uzinverzum új részeinek költségvetése együttesen meghaladja az egymilliárd dollárt. Persze olyan aranytojást tojó tyúknál, mint az Avatar, nincs az a pénz, ami soknak számít. Idézzük is fel egy pillanatra az első részt: az Avatar „szerényen” minden idők legsikeresebb mozifilmje lett, a 2,8 milliárdos bevétel egészen példátlanul sok pénzt hozott a konyhára. Ráadásul nemcsak a nézők, a kritikusok is rajongtak érte, a 2010-es Oscar-gálás három aranyszobrocskát is bezsebeltek az alkotók.

A forgatás helyszíne Manhattan Beach, ami azért jó, mert az Avatar 2 jelentős része a tervek szerint a víz alatt játszódik. A négy Avatar különálló filmet alkot majd, mindegyik önmagában kerek rész lesz, de persze együtt nagyobb egységet alkotnak.

A tervek szerint a most készülő produkciók közül az első 2020. december 18-án kerül a mozikba, a második egy évvel később, a harmadik és negyedik pedig 2024-ben és 2025-ben – mindegyik az adott év decemberében.