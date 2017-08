Máris kaptunk egy fényképet az Űrdongó-film forgatásáról

Pontosan egy hete írtunk Nektek arról, hogy a Transformers franchise Az utolsó lovag után sem húzza le a rolót, és az ötödik részt követően egy másik történetszálon száguldanak tovább. A Paramount Pictures a Hasbroval karöltve július 31-én jelentette be a nagy hírt, miszerint a Bumblebee-vagyis Űrdongó-film forgatását megkezdték. A munkálatok teljes mértékben Kaliforniában fognak zajlani, beleértve Dél,-és Észak-Kaliforniát is egyaránt.

A produkció olyan neveket köszönthet szereplői között, mint a 13-szoros WWE bajnok, John Cena, Pamela Adlon, Kenneth Choi, és Hailee Steinfeld. Az utóbbi fiatal színésznő posztolta az első fényképet a készülő filmmel kapcsolatban. Hailee-t ezen egy nyolcvanas évekbeli metálosként láthatjuk, amint Motörhead pólóban pózol.

A stúdió már a bejelentést követően elhintett pár cselekmény-morzsát a kíváncsi közönségnek, melyből megtudhatjuk, mikor is játszódik az Űrdongó. Manapság gyakran találkozhatunk olyan hollywoodi alkotásokkal, amik visszanyúlnak az időben, megelőzve a már kész produkciókat kronológiailag. Ez most sem történik másképpen.

A Bumblebee írója az a Christina Hodson, akinek tollából származik az Öldöklő szerelem forgatókönyve is. Az ismét az ő irodájában napvilágot látott sztoriban most 1987-et írunk, amikor az éppen menekülésben lévő Űrdongó egy kaliforniai tengerparti város roncstelepén talál menedéket. A 18. életévére készülő, kissé céltalan fiatal, Charlie (Hailee Steinfeld) iskola után autószerelőként dolgozik, ekkor fedezi fel a megtépázott, rossz állapotban lévő járgány robotot. Miután a lány felújítja, rájön, hogy nem egy mindennapi Volkswagen Bogárról van szó.

A rendezői székben Travis Knight foglal helyet (Kubo és a varázshúrok, Coraline és a titkos ajtó), a producerek pedig nem mások, mint a Transformers franchise veteránjai, Lorenzo di Bonaventura és Michael Bay. Hogy fokozzuk a hangulatot, még Steven Spielberg neve is az alkotók listáján szerepel, mint executive producer.

A bemutató időpontja egy kis csúszás miatt 2018 decemberére tolódott a június helyett. Ha minden jól megy, jövő év végén a szintén folyamatban lévő Aquamannel fog versengeni a nézők kegyeiért.