Máris kinéztek egy színésznőt az AZ 2-be?

Éppen az AZ-láz kellős közepén járunk, de a rendező, Andy Muschietti gondolatait máris eltereli a következő rész az idei kasszasikerről. Jó szokásunkhoz híven hétfőn a tengerentúli, kedden pedig a hazai mozis adatokat is megosztottuk veletek. Mindkettőből kiderült, hogy a vérszomjas Pennywise története mágnesként vonzotta a nézőket a vászon elé világszerte.

Hogy részletezzük a csodát: Első hétvégéjén 185 millió dollárt kaszált, ami elég volt neki ahhoz, hogy 2017-ben a harmadik legjobb nyitást tudhassa magáénak, továbbá, hogy elmondhassa magáról, a valaha volt legsikeresebb horrorfilm startot hozta össze a 2015-ös Parajelenségek: Szellemdimenzió óta.

Érthető, hogy magabiztosan indulnak neki a második rész készítésének, ami apropójából már egy színésznő nevét is emlegették. A mostani filmben Sophia Lillis játssza a gyermek Beverly Marshot, a Lúzerek Klubjának egyetlen női tagját. A huszonhét évvel ezelőtti tévésorozatban ugyanezt a karaktert gyermekkorában Emily Perkins testesítette meg, míg a felnőtt verzióban Anette O’Toole-t láthatta a nagyérdemű.

Az elődhöz hasonlóan a 2019-ben debütáló AZ: Második fejezetben szintén a klubtagok felnőttkori énjeivel találkozhatunk majd, és Beverly idősebb „kiadására” máris felröppent egy híresség neve. A Variety írója, Justin Kroll magával a direktorral beszélgetett egy interjúban, mikor megemlítette neki, hogy Jessica Chastain nagyon hasonlít Sophia Lillisre, így akár kapóra is jöhet a folytatásban.

Muschietti így válaszolt:

„Jessi egy remek színésznő, és barát, imádnám, ha ő játszaná Beverlyt. Szereti a filmet, és talán a bolygók állása is nekünk kedvez majd ez ügyben, de még ugye meg kell valósítanunk ezt az egészet. Rengeteg ötlet repked a szereplőgárda többi tagjával kapcsolatban is, de rettentő korai lenne, ha bármelyiküket is megnevezném most.”