Másik X-Men univerzumban játszódik a Logan?

Hugh Jackman a napokban igazán érdekes nyilatkozatot adott. A színész állítása szerint ugyanis a Logan film egy teljesen másik univerzumban játszódik, mint az eddig X-Men filmek.

A hamarosan érkező Logan filmmel kapcsolatban már eddig is tudni lehetett, hogy az eddigiektől eltérő idővonalon játszódik. A nem túl távoli jövőben járunk majd, amely meglehetősen posztapokaliptikus hangulatú lesz. Így aztán sejteni lehetett, hogy a FOX eddigi X-Men filmjeihez talán nem sok köze lesz a végeredménynek. Nos Hugh Jackman legutóbbi nyilatkozata szerint ez olyannyira igaz, hogy egy másik univerzumban játszódik a sztori.

A színész a Digital Spy-nek árulta el, hogy az ötletet James Mangold rendezővel közösen találták ki. Jackman állítása szerint az eddigiekhez képest valami igazán különböző filmet akartak megalkotni. Egy új hangszínt. A Nincs bocsánat vagy A pankrátor című filmek képezték az alapot. A címválasztás pedig szintén ezt igyekszik tükrözni. Nem feltétlen azt akarták, hogy Farkasra asszociáljunk, inkább az emberhez legyen köze. Ráadásul a különálló univerzum azért is volt jó, mert így nem kellett a korábbi filmekkel történeteivel foglalkozniuk.

Jackman itt teszi hozzá, hogy persze Patrick Stewart is visszatér, de ez is különböző és friss lesz az eddigiekhez képest.

A színész azt ígéri, hogy amikor a nézők látni fogják a filmet, akkor minden világossá válik és minden értelmet nyer majd. Egy új paradigmát kapunk, de a készítők az ígéretek szerint ezt tisztázni fogják nekünk.

A Logan-t természetesen hatalmas várakozás övezi, aminek több apropója is van. Patrick Stewart és Hugh Jackman is itt búcsúznak X-Men-es karaktereiktől. Valamint az eddigi előzetesek is elég komoly alkotást ígérnek. A legutóbbi trailer például kifejezetten mozgalmas volt és ahogy a végső film, úgy szintén korhatáros volt.

2017. március 2-án indul utolsó útjára Logan a mozikban. – Itt a film adatlapja rengeteg friss hírrel és előzetessel!