Másoljuk Amerikát

Az Egyesült Államokhoz hasonlóan idehaza is a Fűrész legújabb, nyolcadik részét nézték meg a legtöbben a mozikban a magunk mögött hagyott hétvégén. És George Clooney filmje itthon sem aratott…

Ha már számba vettük, hogy Észak-Amerikában a bevételi adatok alapján mely filmek voltak a legnépszerűbbek, természetesen a hazai mozis toplista sem maradhat ki a sorból.

Tiszta Amerika, gondolhatnánk, ha a listavezetőre nézünk, hiszen akárcsak a tengerentúlon, idehaza is a premierhétnél tartó Fűrész: Újra játékban vitte a prímet: több mint 45 ezren nagyjából 39 millió forintért váltottak jegyet a 10 millió dollárból készült horrorra. Ez nem számít rossz startnak, de nem ez lesz az év kasszarobbantó hétvégéje itthon, az fix. Igaz, annak tükrében, hogy a kritikusok vegyesen fogadták a Fűrész nyolcadik részét, nem lebecsülendő a nézőszám és a bevétel.

A második helyezett Űrvihar sokat veszített a vonzerejéből, de még így is 34 millióért vettek rá jegyet, és tartotta harmadik helyét a Hóember (13 millió) is. Ha a Fűrészre azt írtuk, vegyesen fogadták, ezeket a filmeket egyenesen szidták a kritikusok, a nézők kegyeit azonban elnyerték a produkciók.

Negyediknek a Szárnyas fejvadász 2049 futott be, majdnem 11 milliós bevétellel: az már biztos, a részben hazánkban forgatott, Ryan Gosling és Harrison Ford főszereplésével készült film sem idehaza, sem világszerte nem tudja befutni a neki álmodott ívet. Az ötödik a Kingsman: Az aranykör lett (8,3 milliót), míg a hatodik helyre a mozikban most debütáló Dzsungel (kb 8 millió) ért be. A Dzsungeltől ez egyáltalán nem számít rossz eredménynek, igaz, az érzékenyebb gyomrú nézők csak óvatosan üljenek be rá, mert a Daniel Radcliffe főszereplésével készült film helyenként tabudöntögetően undorító jeleneteke tol a néző arcába.

A hetedik helyezett Aurora Borealis: Északi Fényt több mint 8000-en nézték meg (7,6 millió), s míg ez az adat ettől a filmtől tökéletesen elfogadható, a George Clooney rendezte, Matt Damon főszereplésével érkező Suburbicontól a 7300-as nézőszám (6,1 millió, nyolcadik hely) komoly kudarc. Kilencedik helyen az anyám! (6 millió), a tizediken pedig az Újra otthon (5,129 millió) végzett.