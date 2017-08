Matt Damon, a veszedelmes családapa

A Született Feleségek óta tudjuk, a kertvárosi élet csöppet sem békés, boldog vagy meghitt. A Suburbicon–Egy kis szelet mennyország című film előzetese után pedig már egészen biztosak lehetünk ebben a megállapításban. A külváros viszont még sosem volt annyira véres és veszélyes hely, mint George Clooney rendezői munkájában.

A Paramount Pictures pár hete tette közzé a film első trailerét, most pedig már a magyar feliratos verziót is megtekinthetjük. Az 1950-es években játszódó krimi-drámában Matt Damon durván bepöccen. Talán a Bourne-franchise-ban láttuk utoljára őt ilyen haragosnak, de ott legalább összeszedetten próbálta megoldani ügyeit. Ebben az esetben eluralkodik a teljes káosz, ami a nézőknek szórakozást, viszont főhősünknek álmatlan éjszakákat és további borzalmakat okoz.

A történet középpontjában a Suburbicon nevű idillikus külvárosi közösség áll. Tökéletesen vágott gyep, csodálatos kis házak és környék. Kiváló hely, hogy itt alapítson valaki családot, élje boldogan életét, és erről a Lodge-família sem vélekedik másképpen. A hibátlan külső azonban eltakarja a csúf valóságot, ami a törékeny lakókat fenyegeti. Gardner Lodge rossz uzsorástól kért pénzt, és most szép kis összeggel lóg a helyi maffiának. Feleségét bosszúból megölik, de továbbra is fenyegetések áldozata lesz fiával együtt. A családapa nem hagyja annyiban, hogy zaklatják őket, és saját kezébe veszi az irányítást, maga látja el a rosszfiúk baját. Kis idő múlva már nem csak a család,-hanem a város élete is fenekestül felfordul.

A sztorira az ízelítő videó nélkül is felkapjuk a fejünket, hiszen a(z elméletileg) nyugodt helyszínhez nem passzol egy ilyen erőszakos, verekedéssel teli cselekmény. Arra pedig főleg felkapják az emberek a fejüket, hogy a forgatókönyvírásban nem csak a direktor George Clooney, hanem a híres Coen-fivérek is aktívan részt vettek. A szereplőgárdában Matt Damon mellett Oscar Isaac-kel és Julianne Moore-ral is találkozhatunk.

Október 27-től teljes egészében megtekinthetjük, mit hozott össze ez alkalommal a Damon-Clooney páros.