Még mindig csúcson az AZ

Ritkán látott szoros végeredményt hozott az amerikai mozik bevételeit összesítő lista, hiszen három film is szinte hajszálra ugyanannyi dollárt keresett, ám körömhegynyivel még mindig élen van a gyerekevő gonosz bohócról szóló film, az AZ.

Amióta bemutatták a tengerentúlon a Stephen King-regényből készült adaptációt, az AZt, azóta tarol a horror. Műfajában gyakorlatilag minden idők legsikeresebb darabjának tekinthetjük, s nem tud lekerülni a lista éléről (17,3 millió dollár) A Stephen King regényéből készült filmet imádják a nézők, a kritikusok is odavoltak tőle, és minden létező horrorral kapcsolatos rekordot megdönt. Mivel csak a regény felét dolgozták fel, ezért igen hamar eldőlt, hogy jön a második rész, amely hasonló kasszasikerre számíthat. S hogy mennyi az annyi: néhány hét alatt majdnem 300 millió dollárt gyűjtött az AZ a tengerentúlon, s ehhez még hozzá sem adtuk a nemzetközi piac termését.

A befutó igen szoros volt Észak-Amerikában, hiszen az AZ csupán háromszázezer dollárt vert a második helyezett Kingsman 2-re (17 millió) és a tőle nagyon kevéssel elmaradó Barry Seal: A beszállítóra. A szupersztárnak számító Tom Cruise nem lehet felhőtlenül elégedett a drogfutáros filmjével, legalábbis a bevételi adatokat látva biztosan nem, hiszen kevés filmje nyitott gyengébben, mint ez a mostani. Azért világszerte Cruise még mindig mágnesként vonzza a nézőket a moziba, özönlöttek a filmre a Cruise-fanok. A Kingsman második helye nem rossz, de gyengébben muzsikált, mint az első rész a nyitás után, világszerte azért már összeszedett 200 millió dollárt.

A negyedik helyen 12 millió dollárral A Lego Ninjago film végzett, míg az ötödik helyen az Egyenesen át (6,7 millió dollár) zárt. A bevétel azt mutatja, a nézők jobban szerették az eredeti, még Kevin Baconnel, Kiefer Sutherlanddal és Julia Robertsszel készült filmet. Viszonylag ritka, hogy az 1990-es film több pénzből készült (26 millió dollár), mint a mostani (19 millió).

Hatodik lett 3,4 millió dollárral a Battle of the Sexes, amely Emma Stone és Steve Carrell főszereplésével a legendás női-férfi meccset dolgozza fel. Hetedik az Amerikai bérgyilkos (3,3 millió dollár), nyolcadik az Újra otthon (1,7), kilencedik a Til Death Do Us Part (1,5), míg tizedik az anyám! (1,4) lett. Szegény Jennifer Lawrence-ék, biztosan nem olyan csekély érdeklődésre számítottak, mint amit kaptak…