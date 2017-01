Megbukott az Underworld: Vérözön

Egyáltalán nem lehet elégedett a stúdió a legújabb Underworld filmmel. A Vérözön komoly buktát produkált a tengerentúlon. A Zsivány Egyes pedig továbbra is a lista élén figyel.

A negyedik hetet is a Zsivány Egyes nyerte a tengerentúli mozifilmek között. A Gareth Edwards rendezésében készült film mondjuk csak egy paraszthajszállal előzte meg a második helyen végző A számolás joga című filmet. A Star Wars spin-off teljesítménye viszont így is bőven figyelemre méltó. Majd 1 milliárd dollárnál tart a film, amitől talán ennyire jó számokat még a Disney sem várt. Most is 21 millióval toldotta meg az eddigi bevételeket.

150 ezer dollárral volt „gyengébb” A számolás joga, a dráma, amelyben Taraji P. Henson, Octavia Spencer és Janelle Monae kapták a főszerepeket.

A lista harmadik helyére ezen a héten egy animációs film fért oda. Az Énekelj!, amelyet akár a hazai mozikban is el lehet csípni.

A hétvégén csak egy premier film volt, ami felfért a listára. Igaz az Underworld: Vérözön még így sem lehet büszke magára. A film 35 millió dollárból készült, ehhez képest alig több mint 13 millióval nyitott. Elég gyenge eredmény, ilyen még nem volt a franchise történetében. A stúdió talán még abban bízhat, hogy a nemzetközi bevételek legalább annyit kozmetikáznak a dolgon, hogy a végeredmény nullszaldós legyen.

A listára még felfért a Kaliforniai álom és az Utazók is. Igaz utóbbi még továbbra is alig 80 millió környékén tart, ami meglehetősen csalódás keltő. Ebben azért talán az is benne lehet, hogy az előzetesek talán egy kicsit félrevezetőek voltak a filmmel kapcsolatban.

A listára a szintén bukottakat képviselő Assasissin’s Creed mozifilm is felfért. Az újabb 4 millió azonban még mindig nem jelent vigaszt a stúdió számára.