Megérett A Simpson család filmje a folytatásra?

Hihetetlen, de már tíz éve, hogy Homer Simpson és családja kimászott a televízióból egyenesen a mozivászonra. Annak ellenére, hogy nagy sikereket ért el, senki sem gondolkodott el komolyan a folytatáson. Volt róla szó, hogy ismét vászonra viszik az amerikai famíliát, de a megvalósításig nem jutottak el a készítők. A jó hír, hogy ők szívesen elkészítenék a második részt, a rossz viszont az, hogy ez nem fog megtörténni mostanság.

A Simpson család – A film rendezője, David Silverman és producere Al Jean a tizedik évforduló alkalmából az Entertainment Weeklynek nyilatkozott a jövőbeli tervekről. A magazin konkrétan rákérdezett, hogy érdekeltek-e egy esetleges következő mozifilmben?

Silverman elárulta, hogy nagyon szeretné, ha megtörténne, de úgy érzi, erre még várnunk kell:

„Imádnám, ha lenne még egy, de sajnos jó messze vagyunk tőle jelenleg. Beszélünk róla, gondolkodunk rajta, de még nem indult be a megvalósítás folyamata. Ijesztő maga a gondolata is, mert a film elvette minden energiánkat, és mellette még a sorozatot is csináltuk vele egy időben.”

A legnagyobb problémát az jelentette, hogy ugyanaz a csapat dolgozott a filmen, mint akik a tévés műsort is gyártották. Többen is megemlítették közölük, hogy komplikált volt párhuzamosan két projektet koordinálni. Ez okozná a legnagyobb problémát A Simpson család – A film 2 esetében is.

Al Jean pedig elárulta, hogy nem szeretnék összecsapni a munkát, csak azért, hogy elmondhassák, csináltak egy újabb történetet.

„Azt mondanám, hogy nagyon korai fázisában van a dolog. Én magam pár dologgal bizalmatlan vagyok. Nem szeretném, hogy rizikós legyen anyagilag, és azt sem, ha csak a pénz miatt csinálnánk. Azt akarom, hogy egy kiváló alkotás legyen. Személy szerint nem érzem egy új szükségét, hacsak nem lesz remek.”

A mindössze 75 millióból készült rajzfilm 527 millió dollár bevételhez juttatta Silvermanéket világszerte 2007-ben, amely bombasikernek számít, főleg, ha azt nézzük, hogy Simpsonékat a tévében bármikor megnézhetjük, amikor csak akarjuk.

