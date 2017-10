Megérkezett az első részlet a Valami Amerika 3-ból

A mára már kultuszfilmnek számító Valami Amerika első része 2002-ben debütált, majd hat évvel később megérkezett az alkotás kistesója is, szintén Herendi Gábor rendezésében.

Idén júniusban beszámoltunk nektek arról, hogy már forgatják a sikersztori harmadik részét a már jól ismert szereplőkkel közreműködve. A történet középpontjában ezúttal is Tamás, Ákos és András áll, akik még nehezebb helyzetbe kerülnek a szélhámos Alex miatt. A szorult helyzeten az sem segít, hogy a rendőrség, illetve a két rivális banda, Baláék és Toniék is a nyakukon lógnak. Elindul a hajsza egy több milliót érő lopott bélyegért, amitől a srácok sorsa is függ.

Előzetessel még nem szolgáltak a készítők, azonban a Bala (Csuja Imre) -rajongók örülhetnek, érkezett egy félperces videó az ő főszereplésével.

Még a második Valami Amerikában láthattunk egy poénos részt, mikor a gengszter egyik flúgos embere a külső ablaktörlővel próbálja letörölni az ablakra tapadt szotyihéjat, amit főnöke belül szétköpködött. Ez áll a fentebbi videó sztorijának hátterében.

Herendi Gábor legutóbb a Kincsemmel futott szép köröket a mozikban, de a Valami Amerika 3-nak sem kell félnie, nagy érdeklődéssel várja a közönség az újabb filmet, ami 2018. február 15-én landol a vásznon.