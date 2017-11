MEGÉRKEZETT! Az Igazság Ligája filmkritika

Nagyon vártuk, nagyon féltünk tőle, és volt is miért. A Justice League viszont nem annyira pocsék, mint amilyennek kinézett, de nem is különösebben emlékezetes darab.

Nagyon gyűltek a viharfelhők Az Igazság Ligája körül, és az ilyesmi sosem jelent jót. Ben Affleck kezdett hisztizni amiatt, hogy ő bizony többet nem akar Batman lenni, valószínűleg oka is volt rá, aztán nem sokkal a premier előtt Zack Snyder szállt ki a projektből, volt is rá oka, hiszen a lánya öngyilkos lett, és nem tudta volna tisztességgel befejezni a filmet rendezőként. Jött Joss Whedon, a Bosszúállók direktora, akire viszont a pletykák szerint valami embertelen méretű borzalom szakadt, hiszen a stúdió nézhetetlennek minősítette Snyder első változatát, amiről most azt pletykálják, hogy tulajdonképpen teljesen kamu, hiszen ez a verzió nem is létezett.

Mondjuk ki: ez így elég baljósan hangzik. Az elátkozott projektek pedig ritkán végződnek jól. De ha már ez a film is elátkozott projekt, akkor nagy baj van a világgal. Nyilván mindenki azt szeretné látni, ahogy a kedvenc szuperhősei együtt indulnak világot megmenteni, kellemesen szívatják egymást, aztán bedobnak egy pofa sört a stáblista legördülte után. Tulajdonképpen ez a sört leszámítva mind megtörténik a Justice League-ben, de mégsem lehet azt mondani rá, hogy annyira jól sikerült volna.

Félreértés ne essék: egy egyszeri agyleszívós szórakozásnak teljesen elmegy a DC/Warner új mozija, csak éppen valami sokkal extrábbra számítottunk, ha már ez a sok jó szuperhős összepréselődött erre a kis helyre. Mondjuk jöhetett volna egy igazán emlékezetes főgonosz, és a sztori is lehetne egy kicsit több annál, ami.

A történet mindössze annyiban merül ki, hogy Bruce Wayne összerak magának egy kis csapatot, meghívja Wonder Womant, Aquamant, Flash-t, majd csatlakozik hozzájuk Cyborg is, hogy legyőzzenek valamit, ami nagy erőkkel közelít a Földre. Ez a valami pedig nem más, mint Steppenwolf, akinek feltett szándéka, hogy uralma alá vonja a bolygót. Mivel a hősöknek eléggé érdekük az, hogy legyen hol lakniuk, ezért elindulnak, hogy pürévé varázsolják a gonoszt.

Ennyi. Tényleg nincs több ebben a filmben. Mennek a harcok, közben pedig pontosan olyan lelkülettel beszélgetnek egymással a karakterek, ahogy azt a Batman Superman ellenben tették. Ha úgy vesszük, Az Igazság Ligája nagyjából pont olyan, mint a BvS, néhol ugyanolyan vontatott és unalmas, néhol pedig nagyon elkapja a fonalat, magyarul olyan, mint egy hullámvasút, csak annyi különbséggel, hogy egy hullámvasúton ritkán kezd el ásítozni az ember.

És hát ugye itt van Henry Cavill bajsza is. A Supermant játszó színész új filmjéhez bajuszt kellett növesztenie, amit nem vághatott le még a Liga kedvéért sem, de hát ugye egy bajszos Superman eléggé furán nézett volna ki, még akkor is, ha a megjelenésekor elkezdik játszani a Magnum zenéjét. Cavill bajszát így CGI segítségével operálták le, elég drága művelet volt, és bár nagyon szeretnénk azt állítani, hogy minden fillért megért a procedúra, a végeredmény annyira természetellenes lett, hogy egyszerűen nem lehet hova tenni a látványt. Látszik, hogy a színész nem úgy mosolyog, nem úgy grimaszol, ahogy szokott, szóval lehet, hogy sokkal jobban jártak volna, ha csúsztatják a filmet, és megvárják, amíg Superman bajuszmentessé válik az életben is.

Na de hogy a pozitívumokról is beszéljünk: maga a Liga marha jó együtt. Kifejezetten jó nézni a fiúk-lányok akcióit, és működik is közöttük a kémia, bár Afflecken eléggé látszik, hogy gyorsan beleunt Batman szerepébe, és minden kétséget kizáróan el is hisszük neki, hogy ki akar szállni már a denevérruhából. Valószínűleg ki is fog. Kár, mert egyébként szuper Batman, már amikor érdekli a szerep, most annyira nem érzi magáénak, de még így sem egy George Clooney.

Tehát a DC félsikereket elért Az Igazság Ligájával, de azért az örömünk nem teljes, hiszen annak ellenére, hogy a csapatot nagyon jó látni együtt, mégis sokszor unalomba fullad a cselekmény, aminek igazi súlya sincs, ráadásul a CGI minősége is elég gyenge időnként (Henry Cavill bajusztalanítására pedig szavak sincsenek), viszont egynek jó. Be lehet ülni rá egy nagy popcornnal, el lehet majszolgatni, aztán hazamenni, pár hónap múlva pedig arra sem fogsz emlékezni, hogy ez a mozi létezett.

