Megérkezett az Űrdongó-film logója

A fő történet öt filmje után idén elérkezett az idő, hogy Űrdongó megkapja saját „színpadát”, amelyen tündökölhet. Eddig már két cikket is szenteltünk a fejlemények bemutatására, s most újabb jó hír érkezett az autobot önálló spin-offjáról.

Augusztus elején John Cena csatlakozása törte meg a csendet, rá egy hétre pedig már egy kulisszafotót is kaptunk a másik főszereplőtől, Hailee Steinfeldtől. A képen Hailee Charlieként pózol, vagány ’80-as évekbeli szerkójában. Külseje tökéletesen illik a sztorihoz, hiszen a film ezekben az időkben játszódik. A 18. életévére készülő, kissé céltalan fiatal fedezi fel a megtépázott, rossz állapotban lévő járgány robotot. Miután a lány felújítja, rájön, hogy nem egy mindennapi Volkswagen Bogárról van szó.

A forgatásokat már be is fejezték, így jöhet az infó-áradat a jövőre debütáló alkotásról. Ennek örömére a záróbuliról érkezett egy fotó, amin a film logóját és teljes címét (Bumblebee: The movie – Űrdongó: A film) láthatjuk.

That’s a #wrap #bumblebee #bumblebeemovie A post shared by Yolo (@agent_u) on Nov 10, 2017 at 11:57pm PST

A film premierdátumát elcsúsztatták fél évvel későbbre, így a készítőknek bőven lesz idejük tökéletesíteni a kaland sci-fit. Űrdongó az amerikai mozikba 2018. december 18-án gurul be, de hogy hozzánk mikor érkezik, még nem tudjuk.