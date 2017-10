Megérkezett a Hóember filmkritika

Minden adott volt hozzá, hogy egy jó skandináv krimit kapjunk, hiszen a könyv hatalmas siker és a főszereplő Michael Fassbender, de Tomas Alfredson Hóembere a szemünk láttára olvad el.

Tomas Alfredson rendező bizonyított már az Engedj be! és a Suszter, szabó, baka, kém filmekkel, de most nem nagy örömmel jön ki a néző a filmről. A hangulatteremtéssel nincsen baj, hiszen ez a csendes, feszültségkeltő atmoszféra, a gyönyörű tájakkal és a lassú történetvezetéssel most is működhetne, azonban a film egyértelműen egyik legnagyobb hibája, hogy túl hamar rájövünk a legnagyobb csavarra. Ennél rosszabb átok nehezen érhet egy krimit. A produceri feladatokat ráadásul Martin Scorsese felügyelte.

A könyv baromi sikeres amúgy, amit Jo Nesbo jegyez, de a regényíró maga sem szerette a forgatókönyvet. Hiába működik papíron a történet, az adaptáció valahogy mégsem tudta megugrani az akadályt.

A történet viszonylag kísérteties és nagyon ötletes. Norvégiában járunk, ahol sorra tűnnek el az emberek, akiknek a kertjében egy hóembert található. A nyomozó az ügyben, a borzasztóan kiégett Harry Hole (Michael Fassbender), aki kap egy nagyon frissen gondolkozó, iszonyatosan éles eszű nyomozónőt (Rebecca Fergusson) maga mellé, akinek segítségével összekötik az évek óta zajló gyilkosságokat, amiben az áldozatok feldarabolva hevernek. Többet nem érdemes mondani, innetől jön az, hogy a kirakós darabkái óvatosan a helyükre kerülnek. A gond viszont ott kezdődik, amikor a puzzle legnagyobb darabját a néző már azelőtt felfedezte, mielőtt azt a film szerette volna. Így a játékidő is túl hosszúnak tűnik és az alapvetően feszültségkeltésre használt lassúságok a filmben csak időhúzások lesznek. Persze addig más kérdésekre is adnak választ és betömik az egyéb hézagokat a filmben, de őszintén szólva ezek közül nem mindegyik köti le a nézőt. Nem szeretnénk ennél többet panaszkodni a kiszámíthatóságra, úgyhogy illene valamit mondani a jó dolgokról is. A zene például mindenképpen hibátlan lett, ami sokat dob a hangulaton és a tájakat csodálni sem utolsó. A vágóképek lenyűgözőek, azok hozzák a skandináv krimik szeretett légkörét.

Ezen kívül Michael Fassbender megint nem hibázik. Sajnos nem menti meg a filmet és van némi eltérés közte és a könyvbeli karakter között, de alapvetően ő mindig korrektül hozza ezt a lecsúszott, alkoholista férfit, akit most is alakít. A gond viszont ezzel a szereppel az, hogy nem tud elég közel kerülni a nézőhöz. Bár lehet, hogy nem is az volt a cél, hogy megessen rajta a szívünk, de valóban inkább tartunk tőle és messziről szemléljünk, ami azonban megnehezíti azt, hogy drukkoljunk neki. A női karakterek is viszonylag egysíkúra sikeredtek és a főszereplőnő motivációja is lassan nyer értelmet. Persze ott van J.K. Simmons és Val Kilmer neve is, de most ők sem azok lettek, akik sokat hozzá tudtak volna tenni a Hóemberhez, bár Val Kilmer karaktere azért van, hogy képes elég jelentőségteljes lenni.

A film végén még a folytatás lehetősége is feldereng, amihez azonban nagyon össze kell szedniük magukat és nem elbukniuk minden egyes hibalehetőségnél. Az a baj, hogy a Hóember tényleg az idei év egyik legjobban várt filmje volt, ezért is kritikusabb vele egy kicsit a közönség. Meg kellett volna őrizni a könyv sokoldalúságát és izgalmas vonalvezetését, valamint nagyobb figyelmet fordítani arra, hogy ne essen annyira szét a mű és akkor talán esélyünk lett volna egy jelentősen szórakoztatóbb krimire, hiszen ezt a műfajt, ebben a fajta hangulatban nagyon tudjuk amúgy szeretni.

