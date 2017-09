Megérkezett a Kingsman: Az aranykör filmkritika

A második részek mindig kockázatosak, mert meg kell ugraniuk az első sikerét. A Kingsman folytatása erősen nyit az elegáns szuperügynökökkel, de elfárad a végére.

A 2015-ös Kingsman: A titkos szolgálat egy üde robbanás volt. Tulajdonképpen egy jó kiparodizálása volt a már jól ismert kémfilmeknek, ami egy James Bond mozi minden kelléktárát felvonultatta úgy, hogy közben fiatalos volt és egy kicsit kretén, humorában bátor és akciójelenetiben nagyon precíz. Szórakoztatott, lekötötte az ember figyelmét és egyszerűen üvöltött a sikere a folytatásért, hisz addigra már bőven megszerettük a proli srácból lett kémet és Colin Firth-tel való viszonyát. Matthew Vaughnra (Csillagpor, X-men: Az elsők) amúgy nem volt jellemző, hogy folytatásokat rendezne, ezért is reménykedtünk nagyon a Kisngmans-ben, ha már annak bevállalta a második részét. Azzal nem is okozott csalódást ami a kezdést illeti, hiszen olyan pörgős kalandba keveredünk azonnal, hogy csak kapkodjuk a fejünket és reméljük, hogy a szint végig maradni fog. A bőven több, mint kétórás játékidő azonban borzasztóan megfárasztja a nézőt, mert a szemünk láttára lankad a sztori is.

Már a történetből látszik, hogy amúgy mennyire jól űz gúnyt a tipikus kémfilmekből a Kingsman. Az van ugye, hogy mire Töki (Taron Egerton) megszokná a munkáját, akkor hirtelen porig rombolják a szervezetet ismeretlen elkövetők. Töki és Merlin (Mark Strong) azonban túlélik a támadást és Amerikába mennek, ahol egy hasonló társulattól kérnek segítséget, aminek hála ki is derül, hogy egy világuralomra törő főgonosz, aki jelen esetben nő és Julianne Moore alakítja, áll az egész hátterében. Közben ott lesz a szappanoperás szerelmi szál a már első részben megismert svéd hercegnővel és aztán még olyan A-listás szereplők jönnek különféle mellékszállakban, mint Halle Berry, Colin Firth, Jeff Bridges, Channing Tatum vagy Pedro Pascal. Ők azonban mind csak a kötelezően elvárhatót hozzák és senki nem most teszi le élete alakítását az asztalra. Talán Moore volt az, akinek a legjobban állt a karaktere.

A folytatás érzelmesebb lett, valóban másabb, mint az első, de elég sok tipikus hibát elkövet ami a folytatásokra jellemző. A kémtársak Amerikában nagyon egysíkúak lettek, abszolút nem vittek bele több dimenziót (ráadásul a szinkron erőltetett tájszólást használ a megkülönböztetésre) és a film hossza valóban kétségbeejtően hosszú, ami néha csak sima időhúzás volt és nem töltötték ki érdemi részekkel. Ráadásul nem kevés idő megy el arra, hogy az első rész egyes jeleneteire reagálnak és ünneplik azt vagy annak ötleteit nyúlják. Amiben azonban a Kingsman még mindig nagyon erős, azok az akciók. Olyan gyönyörűen vannak megkoreografálva, hogy majd kicsordul az ember könnye. Iszonyatosan kreatívak és csodálatosak, mondjuk erre már a trailer is engedett következtetni. Itt nincsen sallang, minden mozdulat pontos és meseszépek a kompozíciók, főleg a lassított jelenetesek. A másik amiben a film erős, az a humora. Lehet, hogy egy kicsit tahó néha, vagy egy egy átlagos poén is becsúszik, de folyamatosan érzed rajta a bevállalósságot. Pár karaktert kihasználhattak volna jobban és vághattak volna le egy darabot az összképből, hogy ne csak az akciójelenetek dinamikája, de a történeté is jó egyensúlyban legyen. Popcorn-mozinak jó, akciónak kiváló, azonban itt már nincs meg az újdonság varázsa, ami az első sikeréhez nagyon sokat hozzáadott és ettől egy picit átverve érezzük magunkat.