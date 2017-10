Megérkezett a Szárnyas fejvadász 2049 filmkritika

Nehéz spoilermentesen beszélni Denis Villeneuve régen várt folytatásáról, de nyugalom, megtesszük. Annyit viszont elárulunk, hogy a második rész abszolút méltó az elsőhöz.

Nagyon ritkán fordul elő, hogy egy kultfilmhez 35 évvel a megjelenése után forgatnak folytatást. Az ilyesmi általában nagyon rosszul sül el, mert csak a pénzlehúzást tartják az alkotók a szemük előtt, vagy azt gondolják, hogy bőven elviszi a balhét, ha sok-sok embert felültetnek a nosztalgiavonatra, aztán szépen leszállítanak mindenkit két óra után róla, és hazaküldik őket üres kézzel. Szinte alig lehet olyan esetet mondani, amikor egy kultuszfilm sok-sok idő után elkészült folytatása igazán bátor tud lenni, és olyan sztorit szállít, amitől kétség sem fér ahhoz, hogy van-e egyáltalán létjogosultsága a létezésének.

De ezt a filmet Denis Villeneuve rendezte, és a ’82-es Blade Runner egyik forgatókönyvírója, Hampton Fancher jegyzi, szóval lehetett sejteni, hogy különösebben nem nyúlnak majd mellé a srácok. És hát az, hogy mennyire nem nyúltak mellé, azt el sem lehet mondani. Tényleg nem lehet elmondani, mert nehéz beszélni erről a moziról, és nem csak azért, hogy ne spoilerezzen az ember, hanem azért is, mert szavakkal jóformán leírhatatlan, amit ezzel a filmmel műveltek. Azért most mégis megpróbáljuk spoilermentesen, finoman körülírni ezt a mesterművet, de nagyon nehéz lesz.

A történetről elég annyit tudni, hogy Ryan Gosling fejvadászként egy Nexus 8-as replikánst igyekszik befogni, a helyszínt jobban megvizsgálva azonban talál valamit, ami alapjaiban változtatja meg a világot, és ez a felfedezés a Tyrell vállalat új tulajdonosának finoman szórva is böki a csőrét. A fejvadásznak nyomoznia kell, ez a nyomozás pedig olyan utakra viszi, amelyekről álmodni sem mert.

A Blade Runner 2049 azért nagyszerű, mert mer más lenni, mint az elődje volt, és egyáltalán nem a nosztalgiázás a célja. Kevesebb az arcba világító, színes neon, több a köd, több a kosz, sokkal sterilebb a világ, mint korábban volt, az épületek mintegy fenyegetően tornyosulnak az emberek fölé kvázi láthatatlanul, de ettől a hangulat még mindig ugyanaz marad. A karakterek tipikus Blade Runner-töltelékek, Ryan Gosling pedig remekül hozza a főszereplőt, nagyjából akkorát alakít, mint életében soha. És ez nagyon nagy szó.

De nem is a látvány és a színészi játékok kérdése a legfontosabb, hanem az, hogy a gyönyörű képek és az emlékezetes jelenetek mellett nem lett-e sekélyesebb a mozi az elődjénél, hogy sikerült-e elég tartalommal feltölteni a 163 perces játékidőt. Mindenki megnyugodhat, sikerült. A Szárnyas fejvadász 2049 kvázi tovább bontogatja az első részben feltett kérdéseket, és hozzájuk is csap néhányat, és ezeken a kérdéseken nagyon sokáig lehet majd gondolkodni, valamint kicsit rá lehet csodálkozni emberi mivoltunkra is.

Mert jó kérdés, hogy mivé lennénk, ha istent játszhatnánk. Vajon mindannyian elkorcsosulnánk, vagy akadna köztünk olyan, akinek helyén lenne a szíve? Miféle emberi kapcsolatokat ápolunk mostanság, és hová vezethet mindez? Mit okoz a magány az emberrel, és egyáltalán mit jelent embernek lenni?

A film filozófiai vonulata pont annyira mély rétegekben jelenik meg, ahogy az első részben, lehet, hogy sokan észre sem veszik majd, mennyire mély is ez a mestermű, csak egy rettenetesen hosszú nyomozást látnak majd akciójelenetekkel, ami szinte kiköveteli magának, hogy hosszú időn keresztül a fejedben járjon.

Mert igen, a film tulajdonképpen egy javarészt egy rettenetesen hosszú nyomozás, már-már túl lassú is, az legalábbis biztos, hogy az előző részhez képest sokkal komótosabb tempót diktál, de ennek is oka van, mindez azért történik, hogy a végére úgy csapjon arcon, hogy abból nehezen kel fel a néző.

Egyszerre megrázó, fordulatos, mocskos és csodaszép mozi lett a Szárnyas fejvadász 2049, ami nem csak hogy méltó az elődjéhez, de minden idők egyik legjobb folytatása is egyben. Denis Villeneuve pedig egy félisten, vagy egész is talán.