Megkezdődött a Legendás állatok és megfigyelésük 2. forgatása

A Harry Potter széria imádói tavaly tűkön ülve várták, hogy a varázslóvilágot megteremtő J.K Rowling újabb történetét megfilmesítsék, ezzel életben tartva a mozivászonra kreált csodát. Örülhetnek a rajongók, egészen biztos, hogy még jó pár évig lesz mit várni és nézni ez ügyben, hiszen tavaly év végén, az első film debütálásakor bejelentette a Warner Bros, hogy azon kívül még három epizóddal számolnak.

A Legendás állatok és megfigyelésük kezdő része hatalmas sikert aratott, csak az Egyesült Államokban 234 millió dollár bevételt hozott a stúdiónak, így érhető, hogy magabiztosan fognak hozzá a többi készítéséhez. Most pedig dobpergést kérünk, ugyanis tegnap megkezdték a folytatás forgatását!

Az Oscar-díjas Eddie Redmayne visszatér Göthe Salmander, a bűvös teremtményeket vizsgáló professzor szerepében jövőre is David Yates rendezésében. A direktor egyébként már jártas a varázslófilmek rendezésében, hiszen a Harry Potter-univerzum hat filmjéből négyet az ő neve jegyez. A szereplőgárdában az előző részből is jól ismert Johnny Deppel, Zoe Kravitz-szel, Dan Foglerrel, Alison Sudollal és Katherine Waterstonnal is találkozhatunk. Sőt, a halála ellenére még Ezra Millert is viszontláthatjuk a vásznon valamiféle mágikus módon, továbbá a díszes lista olyan nagy névvel egészül ki, mint Jude Law.

A történet nem sokkal Salmander new yorki távozása után játszódik ugyanabban az évben, csak más helyszínen: Párizsban. Az első rész végén börtönbe jutatott Gellert Grindelwald (Johnny Depp) drámai módon kiszabadul a fogságból, és természetesen bosszút forral azok ellen, kik börtönbe jutatták. Itt jön a képbe az akkor még ifjú Albus Dumbledore (Jude Law), aki Salmander segítségére lesz a sötét varázsló elleni harcban.

Ha kicsit átszámoljuk a történet idejét, láthatjuk, hogy a befejező epizód a Második Világháború lezárásának évében, 1945-ben fog zajlani, ami éppen egybeesik egy másik fontos eseménnyel is: Albus Dumbledore ebben az évben párbajozott Gellert Grindelwalddal.

A mágikus történet 2018 novemberében varázsolja el legközelebb a nézőket. Ti már várjátok?