Immáron hivatalos. Megkezdődött a Tomb Raider reboot forgatása. Erről maga a rendező, Roar Uthaug számolt be a közösségi médiában. A főszerepben ez alkalommal Alicia Vikander parádézhat.

Az a helyzet, hogy az ember már kicsit talán közönyösen fogadja, hogy újabb számítógépes játék adaptáció érkezik. Az elmúlt évben két nagydobás is volt. Mármint annak szánták őket, de a Warcraft mozifilm és az Assassin’s Creed sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Nagy kár. Utóbbi esetben pedig ütős stáb, neves szereplőgárda is adva volt. Ennek fényében talán az új Tomb Raider reboot sem egy garancia a sikerre.

Na de azért hátrébb az agarakkal, nem kell rögtön vészmadárkodni. Roar Uthaug rendező személyében ugyanis úgy hisszük egy megfelelő direktor kezében van a projekt. Alicia Vikander pedig tökéletes választásnak tűnik a főszerepre. Ha pedig ez nem volna elég, akkor nem régiben a főgonoszt is megtalálták. Őt Walton Goggins alakíthatja.

A rendező Instagram bejegyzése szerint pedig megkezdődtek a forgatások, Dél-Afrikában. A stábtagokról mondjuk nem árultak el bővebb információt, így nem igazán tudni, hogy Vikander és Goggins mellett kikre számíthatunk.

Az viszont biztos, hogy a történet ez alkalommal a 2013-as játékot veszi alapul. A fiatalabb Lara Croft sztoriját bemutató játék meghódította a világot, bízunk benne, hogy a film is képes lesz hasonlóan tenni.

A történet elkészítésébe állítólag a játékfejlesztőit is bevonták és habár nem hivatalos infó, de állítólag Lara Croft rég eltűnt édesapja után kezd nyomozni az új filmben.

A Tomb Raider reboot forgatókönyvét Geneva Robertson-Dworet írta, akinek a neve egyelőre nem csenghet ismerősen. Azonban a közeljövőben elég komoly projekteken dolgozhat. Benne van a Transformers Filmes Univerzum írói stábjában, de a Harley Quinn spin-off film is a kezei között formálódik, sőt a Sherlock Holmes 3. részének szkripjén is ügyködik. Ráadásul egy másik játékfeldolgozást is ír, az meg a Dungeons & Dragons.

Az új Tomb Raider mozifilm a tervek szerint 2018. március 16-án landolhat a mozikban.