Megkezdték a munkálatokat az Ant-Man és Darázs-filmen

Egy újabb Marvel Univerzumbéli üstökös érkezését jelentette be a stúdió az Ant-man folytatása személyében. A 2015-ös alkotás remek fogadtatásán felbuzdulva úgy döntöttek, hogy elkészítik a Hangya nevű szuperhős filmjének második részét, amely címe Darázzsal (Wasp) egészül ki.

A főszerepben-akárcsak két évvel ezelőtt- most is Paul Ruddot (Amerika kapitány: Polgárháború) köszönthetjük. Evangeline Lillyvel, a Darázzsal alkot majd ütős párost, de például Bobby Cannavale (A majmok bolygója: Háború), Abby Ryder Fortson (Transparent), Tip “T.I.” Harris (Álmatlanság) és David Dastmalchian (Twin Peaks) is a megszokott karakterként tér vissza.

Nem ők az egyetlen színészek, akik neve hallatán felkapjuk a fejünket. A sci-fi szereplőlistája olyan további művészeket tartalmaz, mint az Akadémia díjára jelölt Michelle Pfeiffer és Laurence Fishburne, illetve az Oscar-t elnyerő Michael Douglas.

A Marvel Entertainment az egyik videómegosztó-oldalra feltöltött egy negyed perces részletet, hogy tudassák a rajongókkal, a projekt megkezdte első lépésit a megvalósulás útján.

A szinopszisról is lerántották a leplet: Scott Lang (Paul Rudd) a polgárháborút követően szuperhősként, és apaként is egyaránt az akkori döntéseinek következményeitől szenved. Próbálja a magánéletét egyengetni, miközben felelősségteljes megmentőként is helyt kell állnia. Egy sürgős bevetés arra kényszeríti, hogy még egyszer a Hangya jelmezébe bújjon. Ekkor társul Dr. Hank Pymmel és Darázzsal. Utóbbi és a Hangya múltjából sötét titkok kerülnek elő a történet során.

Habár még csak augusztus eleje van, a Marvel bátran hátra dőlhet, szép sikereket arat a neve alatt futó alkotásokkal idén is. A Galaxis Őrzői 2.-vel nyitotta az idei évet májusban, akik 860 millió dollárt szedtek össze a gyártónak világszerte. Őket július hetedikén a Pókember: Hazatérés követte a diadalmeneten, ami egészen a mai napig 633 millió dollár bevételt eredményezett. A 2017-es repertoárt majd Thor Ragnarökje zárja november 2.-n.