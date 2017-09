Megnősül James Bond?

Az már biztos, hogy ismét Daniel Craig alakítja James Bondot, s az is, hogy 2019-ben érkezik a 007-es újabb filmje. Jól értesültek pedig még valamit tudni vélnek: James Bond megházasodik, és ott hagyja a brit titkosszolgálatot.

Nemrég mi is megírtuk, hogy eldőlt, minden korábbi híreszteléssel ellentétben Daniel Craig még egyszer, utoljára mégis eljátssza James Bondot. A Pagesix.com nevű bulvárlap pedig további információkkal rukkolt elő. A lap szerint a legendás 007-es megházasodik a filmben, sőt ki is lép a brit titkosszolgálat kötelékéből.

Ez önmagában persze még nem vinné el az egyelőre cím nélküli filmet (amit néhányan Bond 25 munkacímen emlegetnek). A Page Six szerint Bond feleségét megölik, aki ezért bosszút esküszik, és a tettesek után kutat elszántan, kicsit úgy, ahogyan Liam Neeson az Elrabolva című filmben.

Craig egyébként egészen augusztus közepéig várt azzal, hogy hivatalosan is megerősítse, szerepet vállal a következő Bond-filmben. A nyár utolsó hónapjában azonban színt vallott Stephen Colbert showjában. Igaz, a forgatókönyvírók, Robert Wade és Neal Purvis már márciusban elkezdett dolgozni a projekten. A csapat négy sikeres filmen munkálkodott együtt: a Casino Royale-on, a Quantum csendjén, a Skyfall-on és a Spectre-n.

Arról is szó esett, hogy Bond felesége Madeleine Swann lehetne: a Léa Seydoux által játszott karakter a legutóbbi 007-es filmben, a Spectrében szerepelt. Kérdéses egyelőre, hogy a szivárogtatás után a forgatókönyvírók átdolgozzák-e a film történetét.

Bond egyébként már volt házas: az 1969-es On her Majesty’s Secret Service-ben, azaz az Őfelsége titkosszolgálatában Bond Tracy Dracót vette feleségül (a nőt Diana Rigg, a férfit George Lazenby alakította). A történet ott sem végződött szebben: a főgonosz Blofeld (Telly Savalas) kegyetlenül meggyilkolta Bond feleségét.

A Mirror korábban arról írt, hogy a következő James Bond-film Horvátországban játszódik majd, és a címe Shatterhand lesz, ám ezt az információt még senki sem erősítette meg. Az viszont biztos, hogy Daniel Craig ezzel a filmmel búcsúzik az ikonikus szereptől.