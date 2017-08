Megrázó Jolie új filmje (First They Killed My Father [2017])

A vörös khmer terrorról forgatta negyedik, rendezőként jegyzett filmjét Angelina Jolie, s az első trailer alapján – ahogyan azt várhattuk – nagyon megrázó filmet nézhetünk meg szeptemberben.

Nemrég bővebben írtunk Angelina Jolie-ról, aki hosszú idő után a Variety-nek vallott először arról, hogyan élte meg a válást, és milyen most az élete. A terjedelmes beszélgetésben egész hosszan esett szó arról, hogy a kiváló színésznő mennyire szereti Kambodzsát, amikor csak teheti, gyermekeivel ellátogat oda.

Annyira beleszeretett a Tomb Raider forgatásán megismert országba, hogy nemrég ott forgatta le újabb, rendezőként jegyzett filmjét, a First They Killed My Father-t. A mű teljes egészében ott, helyi szereplőkkel, khmer nyelven készült, és a vörös khmer népirtásáról szól, a gyerekek szemszögéből bemutatva azt.

A film Loung Ung emberjogi aktivista visszaemlékezésein alapul: a nő elszökött Kambodzsából, megismerkedett és nagyon összebarátkozott Jolie-val. A színésznő bizalmasának és barátjának nevezte őt a már említett cikkünkben.

Kambodzsában Pol Pot millió kegyetlen mészárlást hajtott végre, s a film története szerint Ung családját szétszakították, belőle pedig gyerekkatonát csináltak. A képkockákon keresztül fokozatosan hullik darabokra a gyermeki világ, hiszen a lányka kezdetben kíváncsian, ártatlanul szemléli a történéseket, később felfogja, micsoda vérzivatart bontakozik ki körülötte. Az előzetes alapján szívbe markoló és szomorú, fájdalmas filmet várhatunk, s ha képesek vagyunk felfogni, hogy mindez valóban megtörtént, garantáltan összetört szívvel jövünk ki a moziból. Jolie egyébként nem először nyúlt véres konfliktus feldolgozásához, hiszen a délszláv háború idején játszódott A vér és méz földjén című filmje is.

Producerként a kambodzsai Rithy Panh is felügyelte a filmet, hogy autentikus legyen. Egyébként voltak botrányok is a film körül, hiszen ugyancsak a Vanity Fair cikkezett arról, hogy miként válogatott szegény kambodzsai gyerekeket a szerepekre: nem túl érzékenyen, maradjunk annyiban…

Angelina Jolie negyedik filmjét a kambodzsaiak már februárban láthatták, egyébként a Netflix forgalmazásában készült film a szeptemberi torontói filmfesztiválon debütál, majd a hónap közepén kerül elérhetővé a Netflixnél.

Ti mit gondoltok a trailer alapján?