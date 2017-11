Mégsem lesz Playboy életrajzi film

A Brett Ratner rendező-producer ellen felhozott szexuális vádak miatt várhatóan nem valósul meg a Hugh Hefner Playboy-alapítóról régóta tervezett életrajzi film.

Mi is írtunk korábban arról, hogy a nemrég elhunyt legendás Playboy-alapító Hugh Hefner élete nemcsak mozivászonra kívánkozik, hanem valóban filmet is forgatnak belőle, Jared Leto főszereplésével. No, úgy látszik, a terv csak terv marad, mert hiába igyekezett a rendező Brett Ratner évek óta összehozni a filmet, az ellene felhozott szexuális vádak miatt ez nem fog összejönni.

Mint ismert, a Los Angeles Times cikke szerint hat nő vádolja szexuális zaklatással az X-Men rendezőjét és a Szökés producerét, s bár Ratner ügyvédje, Martin Singer ragaszkodik ahhoz, hogy húszéves munkakapcsolata során Ratner ellen sosem nyújtott be senki panaszt szexuális zaklatásért, többen névvel vállalják (például Olivia Munn vagy Natasha Henstridge), hogy a rendező-producer molesztálta őket.

Miután mindez kiderült, Jared Leto képviselője – ugyebár Letót nézték ki a Hugh Hefner-film főszerepére – sietett leszögezni, hogy kliense sosem csatlakozott az életrajzi filmhez. Ami azért érdekes, mert Ratner nemrég arról beszélt:

„Jared régi barátom. Amikor meghallotta, hogy megkaptam a jogokat a Hefner-sztori megfilmesítéséhez, azt mondta nekem: én akarom játszani őt. Meg akarom érteni őt. És szerintem Jared képes is lesz rá. Ő napjaink legjobb színészeinek egyike.”

Most viszont Jared Leto képviselői azt állítják, Leto sem most, sem korábban nem csatlakozott a Ratner-dirigálta Hugh Hefner-filmhez, és nem is fog Ratnerrel dolgozni a jövőben. Az újságírók ezt korábban rosszul írták, és azt Leto képviselői nem erősítették meg.

A Playboy a Ratnerrel kapcsolatos vádakat meghalva így kommunikált:

„Nagyon problémásnak tartjuk a Brett Ratner ellen felhozott vádakat. Az ilyen viselkedés teljesen elfogadhatatlan. Minden, a RatPac-kel (Ratner cége – A szerk.) folytatott projektünket félretesszük, amíg nem vizsgáljuk meg alaposabban a helyzetet.”

Ratner egyébként nem csak a Playboy-alapítóról régóta tervezett életrajzi filmet akarta megvalósítani, hanem Hefner 1960-as évekbeli show-ját, a Playboy After Dark-ot is rebootolta volna, de jelen állás szerint egyik sem fog megvalósulni mostanság.