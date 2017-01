Megtudtuk miről fog szólni a Thor: Ragnarok

Végre megérkezett a Thor: Ragnarok hivatalos szinopszisa. A sztori körvonalait persze már lehetett sejteni, a Marvel azonban most valóban vázolta, hogy mire is számíthatunk.

2017 novemberében érkezik meg a mozikba a harmadik Thor-film, amellyel kapcsolatban igen magasan tetőznek a várakozások. A helyzet ugyanis az, hogy a rajongók többsége szerint a Marvel Filmes Univerzumának leggyengébb filmjei sajnos Thor nevéhez köthetően. Az első rész és a Sötét világ sem ütötte ki senkinél a biztosítékot, legalábbis pozitív irányba.

A novemberben befutó Ragnarok azonban több szempontból is igazán ígéretes lesz.

Talán Taika Waititi, a Hétköznapi vámpírok rendezője az egyik ok arra, hogy siker lehet a produkció. Na meg ugye arról se szabad megfeledkezni, hogy a villámok istenét most megtámogatják egy másik Bosszúállóval is, ugyanis Hulk is szerepet kap a filmben. Ja és akkor a legutóbb felröppent hírről még nem is beszéltünk, mely szerint Benedict Cumberbatch Doctor Strange-je is csatlakozik az urakhoz.

A hivatalos szinopszisban mondjuk utóbbi hőst még nem említik:

„Thor börtönbe kerül az univerzum másik oldalán, ráadásul mindenható kalapácsát is elveszik. Thor-nak azonban nagy szüksége volna „társára”, hiszen versenyt fut az idővel. Vissza kell térnie mielőbb Asgard-ba, meg kell állítania a fenyegetést, amelyet a Ragnarok és Hela jelent. Azonban, hogy visszajusson hőn szeretett hazájába, egy kíméletlen gladiátorjátékon is át kell küzdenie magát. A halálos megmérettetés keretein belül pedig egykori Bosszúállós harcos társával, Hihetetlen Hulk-kal is szembe kell néznie.”

A magyar mozik 2017. november 1-től tűzik műsorra a Thor: Ragnarokat. Mark Ruffalo, Chris Hemsworth és Benedict Cumberbatch mellett pedig Cate Blanchett, Idris Elba, Anthony Hopkins, Tom Hidlleston, Jaimie Alexander, Karl Urban, Ray Stevenson és Jeff Goldblum is feltűnik majd a filmben.