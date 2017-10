Megvan a Croodék 2. rendezője

Szinte napra pontosan egy hónappal ezelőtt írtunk arról, hogy a Crood család kalandjai folytatódnak egy következő részben. A DreamWorks Animation akkor közölte a premierdátumot is, amely kis „újratervezésen” ment keresztül azóta. Mindenki jegyezze meg, és írja be a naptárba, hogy 2020. szeptember 8-án a Crood família ismét felrázza a szürke hétköznapot.

Jó úton halad a produkció a megvalósulás útján, hiszen a stúdió bejelentette, ki kapja azt a nemes feladatot, hogy irányíthatja a munkálatokat. A szerencsés illető Joel Crawford, aki a rendezői terepen még egészen „friss hajtásnak” számít. Ezt megelőzően direktorként csak a Trolls Holiday televíziós animációsfilm esetében dolgozott. Utóbbiban a szintén DreamWorks-ös Trollok egy külön kalandját láthatják a nézők nemsoká, hiszen hamarosan adásba kerül az amerikai NBC csatornán.

A DreamWorks Animation elnöke, Chris deFaria így jellemezte a rendezőt:

„Joel karrierje során már számos mestermű születésében fontos szerepet játszott, és bebizonyította, hogy olyan művész, aki mindent belead a karakterek és sztorik tökéletesítésébe. A Trolls Holiday munkálataiban nyújtott teljesítménye is jól mutatja tehetségét és úgy gondoljuk, ő a tökéletes személy, aki visszahozza a közönségnek Croodékat az egész világon. Ellenállhatatlan sztorink van, fantasztikus új szereplőkkel. Örülünk, hogy Mark Swift lesz a producer, hiszen ő is nagy tehetséggel megáldott szakember, mindenki tiszteli őt és munkásságát a stúdióban.”

Az új hírek a „szereplőgárdát” (szinkronhangokat) is érintik. Most már biztos, hogy újra hallhatjuk Nicolas Cage hangján megszólalni Grugot, de Emma Stone (Eep), Ryan Reynolds (Guy), Catherine Keener (Ugga) és Clark Duke (Thunk) is a visszatérő szinkronszínészek között van. Mi több, új csatlakozót is köszönthetünk a híres-nevesek között. Leslie Mann, a Hogyan legyünk szinglik sztárja egy egyelőre még ismeretlen karaktert fog megszólaltatni.

A The Hollywood Reporters jelenleg ennyi információval szolgált a rajongóknak, várjuk a továbbiakat!