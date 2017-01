Megvan a Fekete Párduc film szinopszis és a szereplőgárda

Már meg is kezdődtek a 2018-ban érkező Fekete Párduc film forgatásai. A stúdió gőzerővel dolgozik, ahogy a címszereplő Chadwick Boseman is, hiszen a hírek szerint a Végtelen Háború forgatásain is érdekelt párhuzamosan.

Ahogy arról már beszámoltunk megkezdődtek a 2018 elején premierkedő Fekete Párduc film forgatásai. A produkcióról képek is érkeztek, kiderült például, hogy Martin Freeman karaktere is szerepet kap majd az új hős első önálló filmjében – ami ugye nem bemutatkozó darab, hiszen Fekete Párduc már a Polgárháborúban is tiszteletét tette.

A forgatások megkezdésével együtt egy hivatalos szinopszist is közzétett a stúdió, ami az eddigi pletykákkal mondhatni egybevág.

Fekete Párduc avagy T’Challa az Amerika Kapitány: Polgárháború eseményeit követően visszatér otthonába, az elszigetelt és igen fejlett afrikai országba Wakandába. Édesapja halála után ő örökölte a királyságot, így most beiktatására vár. Ennek a lépésnek azonban nem mindenki örül. A színen ugyanis egy régi ellenség üti fel a fejét, aki T’Challa-t királyként és szuperhősként is komolyan próbára teszi. Az ellenség nem csak Wakanda, hanem az egész világ sorsát igyekszik veszélybe sodorni.

A szinopszisban arról nem tesznek említést, hogy a szóban forgó gonosz ki is lesz. Bár elméletek ezzel kapcsolatban is bőven akadnak. A fő-főellenség vélhetően Michael B. Jordan karaktere, Killmonger lesz. Az biztos, hogy a színész ezt a figurát alakítja, a képregényekben pedig ő Fekete Párduc egyik legnagyobb ellenfele Wakandában. Persze nem ő lesz az egyetlen ellenség a filmben. Ezt meg azért lehet tudni, mert a szinopszissal együtt a szereplőgárdáról is lerántották a leplet.

Íme, hogy ki kit alakít a 2018 februárjában érkező Marvel-moziban: