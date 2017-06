Megvan a Godzilla vs. Kong rendezője

Eldőlt az egyik legfontosabb kérdés a Godzilla vs. Kong tekintetében. A végső döntés szerint Adam Wingard rendezi a Legendary Entertaintment és a Warner Bros. filmjét.

A THR-nek köszönhetően azt is tudhatjuk, hogy A Karib-tenger kalózai egyik írója, Terry Rossio jegyzi a forgatókönyvet – nem mellesleg ő írta az 1998-as Godzillát is. Igaz, az új filmen több író is dolgozik majd, mint például Patrick McKay és J. D. Payne (Star Trek – Mindenen túl).

A tervek szerint 2020 májusának második felében mutatják be a megállíthatatlan Godzilla és a gigantikus méretekkel rendelkező majomkirály, King Kong összecsapását.

A bejelentéssel sok kérdés eldőlt, ám legalább ugyanannyi megválaszolatlan maradt. Mégis, a Godzilla- és King Kong-fanok világszerte örömtüzeket gyújtottak, hiszen mindenki szívesen látja egy filmben a két karaktert. Úgy meg főleg, hogy két olyan ikonikus alakról van szó, akiket nem lehet nem ismerni, a rajongótáboruk hatalmas, akárcsak ők maguk, és most világszerte izgulhatunk, melyikük lesz a szörnyek királya.

A MonsterVerse filmek között a negyedik filmként szerepel a két szörny ütközése, viszont a filmet már egyszer leforgatták, méghozzá 1962-ben. Ez volt az első színes Godzilla film. Az akkori gyártó filmstúdió, a Toho Company Ltd. már az 1990-es évek elején tervezte a remake-et Godzilla vs. King Kong címen, azonban jogi akadályokba ütközött a film leforgatása, mivel az 1993-as King Kong szerzői jogtulajdonosa , a Turner Entertainment perrel fenyegetőzött.

Adam Wingard egyébként nem ismeretlen, legutóbb a Balir Witch rebootját rendezte meg, de gyártott a Netflixre manga-adaptációt is a Death Note-ból.