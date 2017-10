Megvan a Han Solo-film címe!

Sokat nem gondolkodtak a kreatívok a Han Solóról szóló film címén: Ron Howard rendező egy a Twitteren közzétett videóban jelentette be, hogy Solo: A Star Wars Story lesz a film címe. A Star Warshoz kapcsolódó friss hír, hogy megjelent a decemberben érkező Az utolsó Jedik magyar szinkronos változata.

Hosszú ideje nagyon várták már a nézők, hogy milyen címet kap a Han Solóról szóló spin-off. Hogyan is fogalmazzunk… a kreatív szakemberek sokat nem gondolkoztak a megoldáson, ugyanis a film címe Solo: A Star Wars Story lesz. De tényleg, ezt vajon mennyi ideig tarthatott kiötölni? Egyszerű és célratörő, mondjuk úgy.

A hírt egyébként Ron Howard rendező jelentette be egy vicces videóban, miközben köszönetet mondott a különleges és tehetséges művészek alkotta stábnak, hiszen hivatalosan is befejeződött a film forgatása. A Han Soloról szóló részben egyébként a Harrison Ford alakította karaktert ezúttal Alden Ehrenreich játssza majd, és a történet még arról az időszakról szól, amikor Solo és Chewbacca még nem csatlakozott a lázadókhoz. A filmben szerepet kap még Woody Harrelson, Phoebe Waller-Bridge, Donald Glover és Joonas Suotamo. Mint ismert, a filmet Phil Lord és Christopher Miller kezdte el készíteni, ám a páros és a stúdió elképzelései nem egyeztek a forgatásról, a menetrendről, így megváltak egymástól. Ekkor ugrott be a helyükre az Oscar-díjas rendező, Ron Howard. A tervek szerint 2018. május 25-én mutatják be a Han Solo-filmet.

A Star Wars univerzumához kapcsolódó friss hír, hogy magyarul is megjelent a Csillagok Háborúja – Az utolsó Jedik előzetese. Emlékezhetnek, ez volt az, amelynek angol nyelvű eredetijét a különböző felületeken egyetlen nap alatt több mint 120 millióan nézték meg, igaz, még ezzel sem tudott rekorder lenni.

Mindenesetre a végső előzetes magyarul is ütős, s bár valószínűleg már mindenki tudja, még egyszer elmondjuk: A film a negyven évvel ezelőtti történetet folytatja, és ott kezdődik, ahol a hetedik rész, Az ébredő erő befejeződött.

Ti várjátok már a decemberi részt? És a Han Solóról szóló spin-offot?