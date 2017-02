Megvan honnét merít „erőt” a Star Wars: The Last Jedi

Rian Johnson, a Star Wars: The Last Jedi rendezője nem régiben elárulta, hogy mely filmekből merített ihletett, miközben a nyolcadik Csillagok háborúja film forgatókönyvét készítette.

Az elmúlt időszak legnagyobb Star Wars-os híre mindenképpen az, hogy a franchise soron következő része megkapta a hivatalos címet. A következő nagydobás vélhetően az lesz, hogy megérkezik az előzetes. Vannak médiaesemények, amelyek jó apropót szolgáltatnának a Star Wars: The Last Jedi trailer premierjéhez. Ám vélhetően a nemzetközi Star Wars nap környékén debütál majd az előzetes. Ám addig is érkeznek a hírek és pletykák, amelyekből sosem elég.

Most éppen egy hivatalosabb hírrel lettünk gazdagabbak. Rian Johnson rendező adott ugyanis egy interjút, amelyben arról beszélt, hogy mely filmes alkotások voltak azok, amelyek őt inspirálták a Star Wars elkészítése során. Johnson az interjúban három filmet emelt ki.

Egyrészt a Szárnyaló bátorság című klasszikusnak nevezhető háborús filmet. Johnson szerint egy mérföldkőről van szó a zsáneren belül, amely a légi csaták tekintetében adott nagy lökést, de a pilóták közötti kapcsolat bemutatása is fontos inspiráció volt.

A Three Outlaw Samurai itthon talán egy kevésbé ismert film, bár a címéből könnyen ki lehet silabizálni, hogy egy szamurájos történetről van szó. Nos itt a kardcsaták voltak mérvadók.

Valamint a Fogjunk tolvajt! című romantikus thriller is sokat tett hozzá ahhoz, hogy a Star Wars: The Last Jedi olyan legyen, mint amilyen végeredmény majd decemberben a mozikban landol.

Rian Johnson továbbá beszélt arról is, hogy nem volt egyszerű elkészíteni a szkriptet. Sokszor ugyanis nagyon vigyáznia kellett arra, hogy ne használjon modern kifejezéseket vagy legalábbis csínján bánjon velük, hiszen ezek rombolták volna a Star Wars világának varázsát. Ám úgy hiszi, hogy végül sikerült megtalálni az egyensúlyt és filmje méltó lehet ahhoz, hogy a Star Wars világának része legyen.