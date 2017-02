Megvan mikor érkezik az új Démonok között spin-off

Nem régiben kiderült, hogy az Annabelle után a Démonok között újabb spin-off filmmel gazdagodik. Ez alkalommal a szörnyűséges apáca mutatkozhat be egy önálló produkcióban. A stúdió most premierdátumot is rendelt a filmhez.

Filmes körökben az univerzumépítgetés az elmúlt időszakban mondhatni bevett szokás lett. A dologban talán a képregényes területeken járnak élen. A Marvel és a DC viszi a prímet, az előny viszont folyamatosan az előbbinél van. Aztán természetesen a Star Wars-ról sem érdemes megfeledkezni, ahol a főcsapás mellett az elmúlt évben bemutatkozott az első spin-off, illetve már zajlik a forgatása a Han Solo történetet bemutató újdonságnak.

Eszünkbe juthat a Universal is, a stúdió most kapcsolódik be a dologba, az első fecske pedig A múmia lesz, amelyet Van Helsing film, Láthatatlan ember, Frankenstein és társaik követhetnek majd. Ez utóbbi pedig már kvázi rémfilm fronton mozog, bár biztosak lehetünk benne, hogy a zsáner elemeit a stúdió nem viszi majd túlzásba.

Azonban egy kifejezetten horrorprodukciónak nevezhető franchise is egyre komolyabban beindulni látszik. A Démonok között annak idején komoly siker volt, James Wan hiba nélkül mutatta meg, hogy nagyon ért a horrorhoz. Habár a filmet követően bejelentette, hogy több horrort nem szeretne rendezni, azért a folytatásra visszatért. Ráadásul überelnie is sikerült az első felvonást.

Emellett pedig a két film között egy spin-off alkotás, az Annabelle is jelentkezett. A végeredmény ugyan koránt sem volt hibáktól mentes, a stúdió mégis berendelte a folytatást, amelyet már egy ígéretesebb rendező kezébe adott. Valamint a Warner Bros. most előre jelezte, hogy újabb Démonok között spin-off érkezhet, a The Nun. A film a második Démonok közöttben felbukkant apáca köré épül. A sztoriról egyelőre nem sokat tudni, ahogy a szereplők és a rendező neve sem látott még napvilágot. Viszont az biztos, hogy a végeredmény 2018. július 23-án bukkanhat fel a mozikban – a Démonok között 2 szintén júliusban érkezett és több mint 300 milliót termelt.

Ha a The Nun és az új Annabelle is siker lesz, akkor könnyen lehet, hogy újabb folytatások és spin-off filmek érkezhetnek és egy izgalmas horroruniverzum épülhet ki.