Megvan mikor indul a Han Solo-film forgatása

Leszögezhetjük, hogy a Disney jól tette, hogy megvásárolta magának a Lucasfilmet, ezzel pedig többek között a Star Wars jogok is hozzájuk kerültek. Az ébredő Erő hatalmas siker volt és a mellékszálnak szánt Zsivány Egyes sem vallott szégyent!

A Disney több szempontból is belenyúlt a tutiba. A Marvel-es filmeket tényleg csak említés szintjén szeretném felhozni. Maradjunk inkább Star Wars vonalon. A franchise első három felvonása siker volt a hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején. Aztán a 2000-es évek környékén az előzménytrilógia sem vallott szégyent.

A Disney 2012-ben csapott le a Lucasfilm-re, és jelezték is, hogy a Star Wars sztorit mindenképpen folytatni szeretnék. Ez össze is jött, elkészülhetett a Star Wars: Az ébredő Erő. Hatalmas durranás lett és egy elég korrekt végeredményt kaptunk, amit ugye újabb két rész biztosan követ. A következő ilyen film jövőre érkezik a mozikba.

Mindemellett azonban úgy érezték a stúdiónál, hogy érdemes volna kiterjeszteni az univerzumot, ezért amolyan spin-off filmek legyártásába is belekezdtek. A Zsivány Egyes ismeretében elmondhatjuk, hogy ezzel sem lőttek mellé. A Felicity Jones főszereplésével készült mellékszál elég vagány lett.

Azt pedig szintén tudjuk, hogy további spin-off filmekre is számíthatunk. A soron következő például Han Solo fiatalabb éveit mutatja be, de azt követően egy Boba Fett film is tervben van. Ezek a biztosak, a többi egyelőre kérdéses. Ugyanakkor nem rég lehetett arról hallani, hogy talán valami Luke Skywalker történet is előkerülhet, esetleg Obi-Wan Kenobi is kaphatna egy filmet. Legalábbis Ewan McGregor nagyon benne lenne ebben.

Viszont haladjunk szépen sorjában. A 2018-ban érkező Han Solo mozifilm lesz a következő, aminek hamarosan a forgatásai is startolhatnak.

Kathleen Kennedy, a Lucasfilm elnöke elmondta, hogy igazából szinte minden készen áll, nemrégiben ugye Han Solo szerepére is megtalálták a fiatal színészt. Így hamarosan a forgatásoknak is neki tudnak látni.

Az elnökasszony azt ígérte, hogy 2017 februárjában indul meg a munka, ahogy azt sejteni is lehetett.

A film forgatókönyvét Lawrence Kasdan írta, aki az eredeti trilógia megálmodásában is részt vett, de Az ébredő Erőn is dolgozott. Állítólag ez lesz számára az utolsó Star Wars film. A rendezést pedig egy páros vezényelheti, Phil Lord és Chris Miller (21 Jump Street).