Megvan a Star Wars 9 rendezője!

Eldőlt, ki pótolja Colin Trevorrowt a Star Wars 9 rendezői székében: Az ébredő erővel a trilógiát megnyitó J.J. Abrams rendezi meg az egyelőre cím nélkül leledző kilencedik epizódot.

Éppen egy héttel ezelőtt írtuk meg, hogy rendező nélkül maradt a Star Wars 9. Akkor a Lucasfilm és a Walt Disney Pictures közleményt adott ki, amelynek vonatkozó része így hangzott:

„A Lucasfilm és Colin Trevorrow közösen döntöttek amellett, hogy elválnak útjaik a Star Wars 9-cel kapcsolatban. Colin csodálatos segítő volt az előkészületek folyamatában, de mindannyian arra a következtetésre jutottunk, hogy a projekttel kapcsolatos elképzeléseink eltérőek. A legjobbat kívánjuk Colinnak!”

A hírek szerint azért távozott Trevorrow, mert át kellett írnia a forgatókönyvet. Erről bizonyosságot persze nem valószínű, hogy szerzünk, mindenesetre az ígéretet megtartva az illetékesek valóban viszonylag gyorsan tájékoztattak arról, ki veheti át a marsallbotot Trevorrow-tól. J. J. Adams tér vissza, hogy megrendezze az új trilógia utolsó részét. Abrams nemcsak rendezi, de Chris Terrióval (Oscar-díj az Argo-akcióért, plusz a Batman Superman ellen és Az Igazság Ligája írója) közösen a forgatókönyvet is megírja.

„Abrams az Ébredő erővel minden reményünket valóra váltotta, szóval nagyon izgatott vagyok, hogy visszajön lezárni a trilógiánkat”

– nyilatkozta Kathleen Kennedy, a Lucasfilm elnöke, aki egyben a kilencedik rész egyik producere is lesz.

Érdekesen alakult egyébként a rendezőválasztás, hiszen sokan úgy gondolták, Rian Johnson lehet a befutó. Ő a decemberben érkező Az utolsó Jedik-et rendezte meg, mindenfajta konfliktus nélkül, s el is mondta: szívesen készítene el újabb Star Wars-filmet. A stúdiók választása helyette azonban J. J. Abramsra esett. Így szinte keretbe foglalható a történet, hiszen az új trilógiát az ő Az ébredő erője nyitotta, s be is fejezheti az új idők hármas sorozatát.

A kilencedik résznek ugyan van már rendezője, de címe meg nincs. Az viszont biztos, hogy 2019. december 20-án érkezik a mozikba, azaz majdnem pontosan két évvel a most decemberi Az utolsó Jedik premierjét követően. Azt pedig már korábban tudhattuk, hogy Leia hercegnő nem szerepel majd a Star Wars 9-ben…