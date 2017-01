Megvan a Wonder Woman film főgonosza?

Már fél évünk sincs hátra és érkezik a Wonder Woman mozifilm, amivel nagyon reméljük, hogy a DC minden szempontból nagyot robbant. Szükségük volna rá. Egy francia magazinnak köszönhetően most a főgonosz személyével kapcsolatban futott be egy kis pletyka.

A legutóbb kicsit ijesztő hírek láttak napvilágot a Wonder Woman mozifilmmel kapcsolatban. Viszont egyelőre bízzunk benne, hogy a DC ez alkalommal nem nyúl mellé és valóban odateszik a Csodanő önálló filmjét. Több ok miatt is szükség volna erre, hiszen női szuperhős önálló filmben nem igazán bukkant még fel, ha igen akkor elhasalt. Reméljük, hogy Gal Gadot karakterére nem ez vár.

Ami pedig biztos, hogy az eddig érkezett anyagok cefetül jól néznek ki. Az előzetesek is nagyon rendben voltak, most pedig spotok futottak be, amelyeket szintúgy lehet szeretni.

Sőt néhány forgatási fotóval is gazdagodtunk, illetve egy kis infóval a Studio Cine Live-nak köszönhetően. Ebben a cikkben ráadásul a Wonder Woman főgonoszáról is igyekszenek lerántani a leplet. Utóbbi hír azért meglehetősen fenntartással kezelendő, de akár lehet is ebben az egészben igazság.

Ami biztos infó, hogy Chris Pine egy katonát alakít, saját bevallása szerint egy kémet, aki a németek után szimatol. Ráadásul Steve Trevor-nak egy nagyon fontos jegyzetet is sikerül megszereznie, amelyen tudományos képletek vannak. Az oszmán bázisról megkaparintott tömbbel Trevor még el tud iszkolni, ám a gépét lelövik és így vetődik az amazonok szigetére.

Nos a Studio Cine Live úgy tudja, hogy a képlet egy halálos gázé, amellyel az egész emberiséget meg lehetne semmisíteni. A beszámoló pedig úgy folytatja, hogy ezt akarja megszerezni Árész, a háború istene, aki gyűlöli az embereket.

Az infó nem hivatalos, ezt még egyszer szögezzük le. Az is kérdés, hogy ha igaz, akkor ki alakíthatja Árészt. Esetleg Danny Huston? Ha minden igaz ő egy német tiszt lesz, ám ez nem zárja ki, hogy ő legyen Árész. Az legalábbis, hogy az egyik előzetes videóban Csodanővel harcol, mindenképpen azt jelzi, hogy nagyobb erővel rendelkezik, mint egy átlagember.

Talán még a premier előtt a stúdió is nyilatkozik ebben az ügyben.