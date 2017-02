Mel Gibson rendezi az Öngyilkos osztag 2. részét?

Már-már azt hittük, hogy a Warner Bros. kópé módon abszolút megfeledkezett a korábban belengetett Öngyilkos osztag folytatásról. Ám úgy tűnik, hogy ez nincs így és már kiszemeltjük is van a projekt élére.

A Suicide Squad – Öngyilkos osztag talán nem váltotta be maradéktalanul a stúdió által hozzáfűzött reményeket. Ugyanakkor a hardcore rajongók igenis imádták az alapanyagot és értékelték David Ayer alkotását. Úgy volt, hogy Ayer már a forgatókönyvnek is neki látott, ám pár hónappal később érkezett a hír, hogy a direktor és a stúdió abban állapodtak meg, hogy Ayer a Gotham City Sirens című filmet veheti kezelésbe, amelyet ugye Harley Quinn spin-offként is szokás emlegetni.

Ennek okán joggal hittük azt, hogy a Warner Bros. a háttérbe szorítja az Öngyilkos osztag második részét és talán valamikor a Gotham City Sirens után kezd vele valamit, amikor rendezőjük már szabad lesz. Vagy hagyják a csudába az egészet – mondjuk ez biztos össznépi haragot vont volna maga után.

A The Hollywood Reporter azonban úgy értesült, hogy a stúdió koránt sem dobta sutba az Öngyilkos osztag folytatásának lehetőségét. Sőt megkezdték a tárgyalásokat egy lehetséges rendező jelölttel.

A portál úgy tudja, hogy a kiszemelt Mel Gibson, akivel már folynak egyeztetések, sőt állítólag a rendező már a nyersanyaggal is ismerkedik. Ha minden igaz ajánlattétel még nem történt, így nem kezelhetjük hivatalosként az infót, de a gondolattal eljátszhatunk.

Érdekes volna, ha Mel Gibson kapná a projektet. Rendezőként ugyanis zseniális, azt legutóbb A fegyvertelen katonával bizonyította. Ugyanakkor Gibson nevéhez inkább az erős érzelmeket kiváltó, nyers alkotások köthetőek. Az Öngyilkos osztag 2. pedig azért vélhetően más kalap alá esik. Bár lehet pont ez volna az a lökés, amire a Warnernek és a DC-nek szüksége van, hogy végre történelmi tettként beelőzzék a Marvelt.

Mindenképpen érdekes volna egy ilyen felállás. Persze ha esetleg Mel Gibson nem vállalja a filmet, akkor a stúdió más jelölttel is rendelkezik. A THR szerint Daniel Espinosa neve is ott van a kívánságlistán. Az ő nevéhez a Védhetetlent és a hamarosan mozikba kerülő Élet című filmeket köthetjük.