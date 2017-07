Micsoda fotó!

Pompás fotó jelent meg a Serenity jelenleg Mauritiuson zajló forgatásáról: elég elnézni ezt az egyetlen, Anne Hathaway-ről és Matthew McConaughey-ről készült képet, máris látni akarjuk a filmet.

Az IM Global remek kedvcsinálót dobott a világhálóra az éppen készülő, Serenity című filmhez: a csábos, de most éppen bánatosnak, sőt inkább üldözöttnek tűnő Matthew McConaughey a távolba mered, míg mögötte számonkérően áll Anne Hathaway (akit éppen nemrég hoztak hírbe azzal, hogy eljátssza az első élőszereplős Barbie-film főszerepét). Hathaway új, szőke hajszínéhez méltó hideg pillantással vizslatja a férfit.

A fotóval együtt egyébként bejelentették, hogy Diane Lane is csatlakozik a filmhez, amelyet az Oscar-jelölt Steven Knight ír és rendez. A mozivásznon láthatjuk továbbá a Zero Dark Thirty-ből ismert Jason Clarke-ot, az Oscar-jelölt Djimon Hounsou-t és Jeremy Strongot (The Big Short) is.

A Serenity forgatása egyébként jelenleg is zajlik Mauritiuson: egy halászhaló kapitányáról szól a különleges és misztikus történet, aki tropikus szigeten köt ki, és teljesen felfordul az élete. A kapitányt játssza McConaughy, Hathaway szerepe azonban egyelőre nem tisztázott.

A két szupersztár, McConaughy és Hathaway egyébként 2014 után dolgozik ismét közös filmen, akkor a népszerű Csillagok között lett a munkájuk eredménye. Akkori nyilatkozataik szerint élvezték a munkát egymással, reméljük, hogy a közelgő, szexi noirként beharangozott filmben is látszik majd, mennyire jól megy nekik együtt a munka.

A Serenity címmel egyébként már 2005-ben is készült film, akkor ugyancsak ugyanaz a személy írta a forgatókönyvet és rendezte meg a filmet: Joss Whedon „duplázott”. Tizenkét évvel ezelőtt a főbb szerepeket Nathan Fillion, Alan Tudyk, Adam Baldwin, Summer Glau és Chiwetel Ejiofor játszották el, a film több fesztiválon jól futott, a készítők számos díjat zsebre tehettek.

Arról egyelőre még nincs információ, hogy mikor mutatják be a tengerentúlon vagy idehaza a Serenity-t, de mivel még javában zajlanak a forgatások, nem lövünk mellé, ha azt mondjuk, hogy jövőre, azaz 2018-ban már megnézhetjük a sztárok parádéját.