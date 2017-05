Micsoda gonosz lesz Tom Hardy!

Nos nézzük, ki nem vágja a centit július 6-ig, amikor megérkezik a magyar mozikba a Pókember: Hazatérés című film? Ez természetes, ahogyan azt már mindenki tudja, Tom Holland például annyira beleszeretett a szerepbe, hogy már azt tervezi, miként maradhat húsz évig a szériában.

Nemcsak Pókember tervez azonban hosszú távra: a Sony egyedül, önálló filmet készít Pókember egyik ismert ellenfelének, Venomnak. Azaz, ez a film nem a Marvel-univerzum része lesz, hanem a Sony saját világot próbál építeni a képregények nyomán. A siker pedig garantált, hiszen az elmúlt évek legnépszerűbb színészeinek egyikét, Tom Hardy-t szerződtették a szerepre. Hardy egyébként nem lesz új ebben a környezetben, hiszen A sötét lovag: Felemelkedés-ben ő játszotta Bane-t.

Hogy Tom Hardy mekkora rajongója a karakternek, azt jól mutatja a póló, amelyet a bejelentéskor vett fel. Az amúgy még kérdéses, hogy vajon Tom Holland szerepel-e a jövő évi premierrel tervezett filmben, ellenben az már fix, hogy Ruben Felisher (Zombieland) lesz a rendező.

Tom Hardy is Eddie Brock in #Venom, the upcoming film from Sony’s Marvel Universe releasing October 5, 2018 – production starts this fall. pic.twitter.com/OZQqDEvoum

— Sony Pictures (@SonyPictures) May 19, 2017